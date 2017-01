Gobierno maravillas: el comienzo

Desde que el gobierno Rajoy ha empezado a andar, detecto sutiles mensajes que pretenden convencernos de que empieza una nueva era en la que el gobierno va a ser más honesto y moderado, por estar forzado a llegar a acuerdos negociados. Se pone de ejemplo el aumento del salario mínimo y las nuevas medidas contra pobreza energética. Pues lo siento, señores «comunicadores»: ¡No cuela! Porque gracias a esa maravillosa Reforma Laboral, que ya han dicho que es intocable, los explotadores sin escrúpulos tienen muchas y eficaces «herramientas» para pagar a los trabajadores muy por debajo del salario mínimo de forma perfectamente legal. Y en cuanto a las medidas contra la pobreza energética, resulta que no entran en vigor hasta que pase el invierno. Ya vemos que estos «avances», que pretenden vendernos como el «cambio sensato» frente a las presuntas «barbaridades» que proponen otros, no son más que puro papel mojado. Eso sí, este maravilloso gobierno no defrauda en otras cosas en las que es absolutamente fiel a sí mismo. En diciembre nos pasaron a todos los españoles la factura de las ruinosas autopistas de Aznar y Álvarez Cascos: 5.500 millones de euros. Cada uno de los 47 millones de españolitos hemos apoquinado 117 euros. No hemos usado esas autopistas para no pagar, y ahora las pagamos sin haberlas usado. ¡Qué cosas! También supimos que este maravilloso gobierno felicitó el Año Nuevo a cientos de familias arruinadas indultando a los constructores que les estafaron (¿será eso que llaman «apoyo a los emprendedores»?). Y la guinda: el día 3 de enero se hizo público un dictamen del Consejo de Estado que el gobierno mantuvo oculto desde el 20 de octubre. Ese dictamen establecía de forma tajante que el Ministerio de Defensa es directamente responsable de la muerte de los 62 militares del YAK-42, por escatimar gastos en la contratación de aviones seguros. Y el máximo responsable de esto, Federico Trillo, ahí sigue, de embajador en Londres, y no precisamente con un contrato de obra y servicio. Ale, señoras y señores: sigan votando y/o apoyando al maravilloso gobierno del PP. ¡Alegría, alegría!