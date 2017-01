En defensa del lobo

Respecto al artículo publicado el 2 de enero en este periódico, en el que los ganaderos imploran que se extermine a todo lobo que pase de Burgos y pise La Rioja (como si el lobo supiera de fronteras), como organización ecologista no podemos quedarnos callados ante la subjetividad del artículo. Esquematizo: el lobo es un patrimonio natural que es de todos. El dato de pérdida de un octavo de su rebaño por ataque de lobo parece exagerado y sin contrastar. Tampoco está contrastado que los ataques no sean de perros asilvestrados. La «desaparición» de la ganadería no es debida al lobo, tiene otros problemas como el bajo precio de la carne, la importación de corderos de otros países, la despoblación del mundo rural, el cambio de hábitos de consumo, etc.

Cualquier empresario sabe que si dejas sus artículos sin protección es muy probable que sufra robos. Pues bien, en el caso de la ganadería estas medidas son pastoreo diurno, mastines o perros que protejan y cercados por la noche, fundamentalmente.

Por eso pedimos que se respete el patrimonio natural, declarando al lobo especie no cinegética y que pongan medidas para evitar los daños ocasionados.

En la edición del periódico de ayer, en la página 15, al dar cuenta de la campaña de entrega solidaria de juguetes organizada por Cáritas de Nájera, se mencionaba entre los colaboradores al partido Cambia Nájera, cuando en realidad se refería al Círculo de Podemos de Nájera y su comarca.

