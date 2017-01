Vino institucional

No solo de vino bebe el hombre, digo esto porque cuando se conmemora alguna festividad, como Navidad, las entidades suelen hacerlo invitando al denominado vino español, institucional o riojano, pero vino al fin y al cabo; puede haber variedades de vino, pero, para los que no lo bebemos, solo agua.

Cada vez hay más personas que no beben, por prescripción médica, porque no les gusta, porque tienen que conducir o trabajar, etc., el caso es que aunque sea así, en estos eventos te señalan si no bebes vino: ¡venga hombre, un día es un día!, ¡cómo vas a brindar con agua!, ¡dame el agua y toma mi copa para la foto!, ¿estas malo?, ¿te pasa algo?

En el mercado cada vez hay más bebidas sin alcohol, pero las instituciones no se hacen eco, te ven como un bicho raro, por eso te castigan: ¡quien no quiera vino, agua y punto!

Si no es factible poner otra bebida sin alcohol, disimulen con el agua, pónganla en botellas de cristal, denle algo de color y etiquétenla como bodega 'El Charco', cosecha del año húmedo, elaborado con la mejor selección de gotas de lluvia; todo para evitar que nos señalen. Al parecer da peor imagen beber agua que un vino, dicen que da mala suerte brindar con ella, somos poco menos que proscritos.

A quien corresponda, por favor, no nos impongan a los abstemios unas celebraciones tan incoloras, inoloras e insípidas; pongan algo de chispa sin alcohol en nuestras vidas, gracias.

