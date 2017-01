Una parada de la línea 2 de autobús urbano en Logroño

Quiero hacer pública una situación que me ocurrió al subir en el autobús urbano de la línea 2, con dirección al centro de Logroño. Soy vecina del barrio de Yague de hace 20 años y el 23 de diciembre, a las 17.50 horas, cogí la línea 2 en avenida de Burgos, donde la tienda de chuches. Cuál fue mi sorpresa cuando me dice el chófer que eso sólo se utiliza ya como parada de vuelta de Logroño, pero que me hace el favor de dejarme subir.

¿Cómo puede ser que después de tantos años quiten esa parada y sólo sirva para que baje la gente que viene de Logroño? Hay que recorrer dos manzanas para ir a cogerlo. Por favor, ya nos faltan en algunas zonas aceras para circular, falta un semáforo regulado en el paso de peatones a la altura de avenida de Burgos 143, en donde pocos coches son los que paran y van a buena velocidad... ¿Y ahora quitan esta parada de autobús?

Por favor, que se rectifique y podamos volver a montarnos allí y también que el Ayuntamiento se plantee subsanar la falta de aceras y la colocación del semáforo que he comentado.

