Ser deportista de alto rendimiento en La Rioja

¿Cuál es la realidad de los deportistas de alto nivel o alto rendimiento en nuestra comunidad autónoma? La realidad es muy triste en lo académico: en los institutos no se les proporciona la posibilidad de equipararse al del resto de sus compañeros. Un ejemplo: si por circunstancias de la competición se ausentan y no participan de los exámenes en primera convocatoria, pierden esa convocatoria y por lo tanto solo tienen la oportunidad de presentarse al examen de recuperación con el hándicap de no poder alcanzar una nota superior al 5.

¿Qué puede suponer? Imaginemos que las cinco primeras notas del curso tuvieran la posibilidad de conseguir una distinción o una recompensa. Por supuesto que estos deportistas se ven privados de esa posibilidad.

¿Por qué no se les permite realizar las mismas convocatorias que al resto de compañeros? ¿No sería lo razonable teniendo en cuenta las circunstancias que obligan a este deportistas a ausentarse de las clases? ¿Es justo?

Nuestros deportistas considerados como de alto nivel o rendimiento, y en lo que a estudios de Secundaria y Bachiller se refiere, no disfrutan de ninguna compensación tal y como el real decreto 971/2007, de 13 de julio establece (concretamente el artículo 9, puntos 11 y 12). Así, éste indica, que se promoverán acuerdos o convenios con las autoridades educativas competentes para la puesta en marcha de tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia y que pondrán los medios para hacerlo compatible en cualquiera de las modalidades de formación: presencial, mixta y a distancia. La comunidad educativa y social en La Rioja desconoce que tal real decreto no está desarrollado en nuestra comunidad autónoma.

Cabe destacar que cuando nuestros deportistas acuden a una competición internacional, representan con orgullo a nuestra nación, a nuestra región y a nuestra localidad; sin embargo lo que les espera son agradecimientos, sí, por supuesto, pero también recuperaciones, suspensos y repeticiones de curso. Ese es el modo en el que se les agradece esa representación.

¿Para cuándo la implantación del real decreto 971/2007? ¿Nos gusta o no nos gusta contar en La Rioja con deportistas que nos representen internacionalmente?

