Hoy, la reforma laboral ha iniciado el camino de extinción que hace días encaró la Ley Mordaza. En cuanto comience el año, el salario mínimo interprofesional subirá un 8%. Con ello, y con la defensa de las pensiones, y estando en las calles en las movilizaciones de estos días convocadas por UGT y CCOO en apoyo a sus reivindicaciones, el PSOE está trabajando por la recuperación de los trabajadores de este país. Hoy, para articular el Pacto de Estado contra la violencia de género, tan necesario para acabar con la lacra de los asesinatos machistas, ya se ha constituido en el Parlamento la Subcomisión que realizará este trabajo. Hoy, la LOMCE empieza a formar parte de la Historia y se ha despejado la espada de Damocles que pendía sobre miles de estudiantes: se acabaron las reválidas. Ojalá sea el primer paso para ese anhelado Pacto de Estado educativo. Hoy, se ha conseguido reformular la regla de gasto de las corporaciones locales para el 2017 y aumentar el objetivo de déficit autonómico para que las comunidades autónomas no vean comprometida su financiación, y así no se vean perjudicados servicios públicos esenciales dependientes de ellas. Todo ello es ejemplo de para qué sirve una oposición constructiva de país. Una oposición que no sólo dice no al Gobierno, sino que propone alternativas y obtiene las mayorías necesarias para llevarlas a cabo. Aquella decisión, dura y difícil para todos los socialistas, hoy está dando unos frutos en beneficio de la ciudadanía. Sin ella, hoy, por tercera vez en un año, estaríamos de campaña electoral.

Cuando llegue el momento del Congreso será el momento interno. «No me pidáis que lo haga deprisa, pedidme que lo haga bien», nos decía Javier Fernández hace unos días, y ahí está la clave. Debemos acertar en la solución. Para ello, es momento de arrimar el hombro, ayudando a la Gestora, haciendo pedagogía de estas decisiones, colaborando con los grupos parlamentarios, y haciendo desde nuestra federación y desde nuestra agrupación una tarea de apoyo y de suma.