Calor «La idiotez es una enfermedad extraordinaria; no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás» SYLVIA SASTRE Lunes, 14 agosto 2017, 23:42

Llegaron las vacaciones para buena parte de españoles y, con ellas, el calor. Pasar calor es inherente a la canícula veraniega pero soportar una oleada, que según datos oficiales de Aemet, jamás ha sido tan intensa como la que estamos viviendo alcanzando máximos históricos diurnos cercanos a 47 grados y de más de 30 grados por la noche agobia, pero no es lo peor. Además, el fenómeno no solo se siente en España.

Este 4 de agosto. la prestigiosa revista ha publicado un trabajo que demuestra que el cambio climático, consecuente al recalentamiento de la tierra, es una de las grandes amenazas del siglo XXI para la salud humana, especialmente de las poblaciones del sur de Europa. Si no se toman las medidas necesarias, se estima que en 2100, las canículas, inundaciones, tempestades y otros fenómenos climáticos extremos podrían afectar a 2 de cada tres europeos (especialmente en países del sur como España, Italia o Grecia), llegando a multiplicar por 50 la tasa de mortalidad ligada a desastres climáticos, pasando de los 3000 muertos al año habidos entre 1981 a 2010 a 150.000 al final del siglo.

Uno de los fenómenos más mortíferos de este anunciado y ya evidente cambio climático son las oleadas de calor. Según publicaba este junio otra acreditada revista científica, la morir de calor es hoy un riesgo para el 30% de la población mundial y las sucesivas oleadas que se esperan en Europa podrían causar el 99% de las muertes estimadas por fenómenos climatológicos adversos.

Por lo tanto, pasar calor sofocante no es solo incómodo sino que presagia uno de los problemas de salud (y ambientales) más graves a los que nos enfrentamos en las próximas décadas que depende, en buena medida, de las necesarias soluciones adaptativas que se generen y de contundentes medidas políticas (por ejemplo la reducción de la emisión de gases invernadero) que pueden aminorar los efectos catastróficos del cambio climático. La cumbre de París acaba de ser una muestra de cómo los políticos valoran este reto: para la mayoría es cuestión prioritaria y común, para otros como el discutido Trump, no tiene suficiente relevancia como para serlo, recordándonos aquella frase en la que Voltaire nos prevenía de la idiotez: «La idiotez es una enfermedad extraordinaria; no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás».

Que tengan un buen y merecido descanso, a pesar de la canícula.