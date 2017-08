Calendario migratorio Jueves, 17 agosto 2017, 23:56

La muerte por ahogamiento de un migrante abandonado a su suerte por traficantes en moto náutica donde no podía hacer pie, que le habrían cobrado su espantoso destino, y la imagen de un grupo de personas arribando a la playa gaditana de Zahara de los Atunes a bordo de una patera son dos de las últimas noticias que dan cuenta de la imparable afluencia irregular de subsaharianos y magrebíes a la frontera más meridional de Europa. La decisión del Gobierno de cerrar el paso por El Tarajal a vehículos con mercancías y a porteadoras hasta el 16 de agosto no es mucho más que una muestra de impotencia, cuando responde a la necesidad de encomendar a los funcionarios dedicados al control de ese tráfico la vigilancia de otros puntos de la frontera. Agosto no solo ha cogido en precario a las dotaciones de policías y guardias civiles destinados en Ceuta. Todo parece indicar que también ha cogido desprevenido al ministerio del Interior y al Gobierno. Es increíble que los organizadores de los asaltos a la frontera y las mafias que explotan la desesperación tuvieran tan claro el calendario sin que los responsables de contener la avalancha se adelantaran a sus planes.