AL CABO DE LA CALLE

No hay forma de pisar el asfalto sin que un jubilado pise a otros jubilados que tienen una pensión más corta que él. Todos quieren que suban y se han manifestado, a pesar de la lluvia y de la nieve y de otros pesares, para pedir que aumenten, no sólo las más cutres, sino todas. En las grandes ciudades del pequeño país de distancias ínfimas hubo manifestaciones más o menos airadas. No piden una mejora, sino que la exigen. Cuando se piden «pensiones dignas», no se concreta quiénes son los destinatarios de esa dignidad, que algunos llaman «blindaje constitucional». La birriosa subida del 0,25% equivale a pérdida del poder adquisitivo, que no es el cuarto poder, sino el primero. La crisis de las pensiones, que se estaba viendo venir, ya ha llegado y viene para quedarse, porque los que han dejado de trabajar siguen trabajando por lo que consideran que es justo, además de necesario y de imprescindible. Los sociólogos dicen que constituyen un ejército electoral temible porque la rebeldía de los viejos, que no tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo, es más pavorosa que la de los jóvenes y de los maduros, a punto de putrefacción.

Lo principal es la aprobación de los Presupuestos, pero algunos aspiran a que le den notable alto y otros al sobresaliente. Nada menos que cuatro millones y medio de españoles aguardan a que el ministro de Hacienda les diga a cuánto les toca en el destrozo, mientras Rajoy sigue confiando en superarlo. Cree que hay que llegar hasta el otoño del 2020, cuando las hojas caigan y las musas hayan engordado hasta el punto de que no se reconozcan más que en las fotografías amarillas. De momento, los mayores están llenando las calles, pero hay muchos más que no pueden salir de casa.