BUSCAR TRABAJO

Solo hay algo peor que buscar un empleo, malo o pésimo: encontrarlo. Los que ahora están siendo jóvenes no saben bien lo que es el artículo 155, pero saben que es legal aunque no sea justo. En todo caso, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, considera que no se va a aplicar porque la consulta no va a celebrarse. Ni está oficialmente convocada, ni hay urnas, ni censo electoral, ni funcionarios dispuestos a controlarlo. Ni siquiera los dirigentes del independentismo están dispuestos a asumir la responsabilidad, aunque no se declaren irresponsables. El trabajo nos busca y la mejor manera de darle un plantón no es la de no acudir a la cita, sino que no acuda él. Hubiéramos contestado antes a su carta, pero no nos mandaron ninguna, así que estamos disculpados. Se trata de esquivar el artículo 155, que para algunos es un artículo mortal, aunque sea legal, porque la consulta no se va a celebrar. Muerto el perro se acabó la rabia, pero seguimos oyendo sus ladridos.

Estamos ante la generación de jóvenes peor pagados de la última época y de eso no se le puede echar toda la culpa a Trump, que se ha cargado el seguro médico que ganó Obama. Pero en España sigue habiendo ahorradores aunque su número se haya quedado en la mitad desde que empezó la crisis de nunca acabar. La solución es darla por muerta, aunque siga viva y coleando. Los economistas la llaman 'ahorro por precaución', pero no todo el mundo puede tomar precauciones porque lo único que puede tomar es el viento fresco que provocan las promesas al airearse. Por eso Rajoy presenta a Urkullu como ejemplo frente a Puigdemont, mientras Sánchez, que no se desanima nunca, insiste en que España llegará a ser una nación de naciones. Al parecer, cuando las responsabilidades se reparten cabemos todos o más, pero pesan menos. Aunque haya muchos que no metan el hombro.