La buena educación

Voy a confesarles una cosa... de vez en cuando me encanta sentarme en una terraza a tomar café con la vida. Un descafeinado, cortado con leche fría, un botellín de agua del tiempo... y yo. Nada ni nadie más. La última vez que lo hice he de reconocer que no lo pasé demasiado bien.

«Chechu», no juegues aquí con la pelota que vas a acabar tirando algo -le decía una madre a su hijo, mientras comentaba con una amiga el precio de un vestido «monísimo».

Pongo mi atención en la puerta de entrada del establecimiento. No pueden imaginarse las cosas que veo. A pesar de las frases hechas que sobre el tema existen (las señoras primero... antes de entrar dejen salir... etc.) les aseguro que este sencillo acto de atravesar una puerta es un completo compendio de mala educación. Entendiendo lógicamente por educación las normas de cortesía que estudiábamos en aquellos libritos de buenas maneras, de los que estoy seguro que mi querido Ricardo Romanos guarda más de un ejemplar en el baúl de sus recuerdos.

Perdone... ¿eh? ¡Qué pesadito estás con la pelota hijo...! Pero es que además era rojo... de ese rojo que viene tan de moda este otoño...

Viendo al niño recordé lo que el otro día me pasó cuando fui a que me cortaran el pelo. Sentado estaba con el inmenso babero anudado al cuello cuando, abriéndose la puerta, entró un chaval de unos doce años que directamente fue a sentarse junto al montón de revistas atrasadas, supongo que a la espera de que le tocara el turno. No sé si ustedes le oyeron decir buenos días... los que allí estábamos, no. Así entran los burros a la cuadra, recuerdo que decía mi abuelo Amaranto cuando hacía yo lo mismo que había hecho el protagonista de mi anécdota. Anda, sal otra vez y al entrar saluda como es debido. Y vuelta a empezar.

No molestes, «Chechu»... ¿no ves que por poco tiras a esa señora...? Perdone, ¿eh? Es que este niño... Tenían también un bolerito, con unas pinzas aquí, «monísimo» también, pero, hija, no me lo cogí porque no te puedes imaginar lo que me marcaba la tripita.

¿Y lo del «por favor»? ¿Se acuerdan de que antes nos enseñaban a pedir las cosas por favor? ¿Me das un caramelo? Te falta la palabra mágica. Por favor. Cuando escribo esto del «por favor» siempre me acuerdo de lo que decía aquel cartel que hace tiempo vi colgado en la pared de un barcito del puerto de Cádiz: Café, siete pesetas. Buenos días, póngame un café, seis pesetas. Buenos días, haga usted el favor de ponerme un café, cinco pesetas.

Ya ven lo que son capaces de hacer los gaditanos para incentivar la buena educación.

¡«Chechu»!, mira que eres pesado, ¿eh? No te lo voy a decir más veces, ¡que tengas cuidado con la pelota! Como le des a alguien te vas a acordar...

Hace ya un tiempo se habló de que despatarrarse en el asiento del metro era de machistas. No estoy de acuerdo. Que quede claro. Creo yo que despatarrarse en el asiento del metro más que de machistas es de mal educados. Unos maleducados que seguirán actuando de esta manera por muchos carteles que se pongan en los vagones diciendo que se prohíbe despatarrarse. No es a base de cartelitos, como aquellos de «Prohibido blasfemar» o «Prohibido escupir en el suelo», como se va a solucionar el problema. La solución hay que buscarla antes. Mucho antes de que los maleducados aprendan a leer cartelitos. Y por si alguno está pensando que me refiero a que es en la escuela donde a los niños se les debe educar, permítanme que les aclare que no lo pienso ni de largo. Creo yo que en las escuelas lo que hay que hacer es enseñarles... Enseñar a unos niños que tienen que venir ya educaditos de casa.

Lo ves, «Chechu», ya le has tirado a este señor el café... ¡Ay...! no sabe usted lo que lo siento... fíjate Puri, fíjate cómo le ha puesto... no, no se dé agua que es peor... si quiere, lleve la camisa a la tintorería que yo se lo pago... «Chechu», ven aquí... ¿qué va a pensar este señor? Ahora te quedas aquí, sentadito, y no te vuelves a mover.

La educación. La buena educación. Permítanme que les deje aquí. No quiero insistir más. Tengo que ir a cambiarme de camisa. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.