UN BUEN CONSEJO

El Fondo Monetario Internacional recomienda a los españoles que se hagan un plan de pensiones, ya que el que tenemos dista mucho de ser un buen plan. La receta es alargar la edad de jubilación hasta que los ancianos no estén absolutamente exprimidos y recuerden que su juventud, que fue una fábula de fuentes, es ahora una estadística. Para garantizar la sostenibilidad del sistema, lo mejor sería haber cambiado de sistema, pero ya es tarde, o sea, nunca. Habría que haber alargado la edad de jubilación de nuestros mayores, que entonces no protestaban porque la protesta estaba prohibida. Su última manera de expresarse es el suicidio, pero aún no sabemos si Miguel Blesa ha dimitido de la vida o le han obligado a dimitir. Todas las personas mueren jóvenes, tengan la edad que tengan, porque aquí se viene a pasar una corta temporada, pero tampoco hay que precipitarse.

La receta del FMI es buena, pero la enfermedad es mejor todavía, ya que exige congelar la revalorización anual de las prestaciones al 0,25% para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de las generaciones que vengan después. La vida sigue ya que es lo único que sabe hacer. Ahora estamos entretenidos con el fraude de los partidos amistosos de fútbol, que convirtió en rentables Ángel María Villar, que llevaba 29 años en el cargo y haciéndose cargo de las ganancias. Un tipo listo, sin duda. Su error fue creer que todos los demás eran tontos. Ahora está en chirona, con su hijo Gorka. Todo empezó en una denuncia del Consejo Superior de Deportes y 'La Roja', que tan buenos ratos nos hizo pasar, ahora pasa por un mal rato. La Guardia Civil ha tenido que intervenir los llamados partidos amistosos. Encubrían un fraude, pero lo pasamos muy bien viéndolos. Mejor que a los partidos políticos.