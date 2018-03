'Brexit', divorcio problemático Reino Unido insiste en salir de la UE sin asumir las consecuencias económicas y sociales de su decisión Sábado, 10 marzo 2018, 00:30

Como es de rigor en el oficio diplomático y exigen los buenos modales, Bruselas reaccionó ayer con palabras educadas a la difusa propuesta de Theresa May para formalizar la salida del Reino Unido de la UE y perfilar las relaciones entre ambas partes cuando se formalice esa ruptura. Pero la insistente pretensión de la británica de sellar un pacto comercial a la medida de sus intereses, en un desesperado intento de paliar los efectos del 'brexit', y las serias divergencias en cuestiones de enorme calado simbólico, económico y social alejan el horizonte de un divorcio amistoso. El negociador de la UE, Michel Barnier, elogió la «claridad» del discurso de May en la City londinense y alabó «su reconocimiento de los necesarios equilibrios para alcanzar un buen acuerdo». Pero, pese al mensaje conciliador e incluso optimista de la jefa del Gobierno británico, nada hace pensar que ese entendimiento esté más cerca. May, con un liderazgo enormemente debilitado en un país partido en dos por el histórico error del 'brexit', enumeró los objetivos que persigue, que incluyen la asunción del abandono del mercado único y la unión aduanera, aunque aspira a una asociación ventajosa en este terreno. Sin embargo, dejó en el aire qué hacer con la 'frontera' entre Irlanda del Norte, de soberanía británica, y la República de Irlanda, miembro de la UE, que se cierne como una cuestión de singular conflictividad. En el fondo, Reino Unido aspira a un imposible: aprovechar lo que le conviene de la UE, pero sin estar en ella. Preservar su presencia en ciertas agencias europeas y mantener la City como el gigantesco centro de negocios que es sin asumir la factura que implica su salida de la Unión. Admitió May que el 'brexit' tendrá consecuencias para su país. «Estamos abandonando el mercado único. La vida va a ser diferente», proclamó. Y peor, le faltó decir mientras crecen las voces que piden un nuevo reférendum que rectifique el resultado arrojado por las urnas el 23 de junio de 2016. Pese a sus ambivalencias, el discurso de May dejó claro que el país se va de una Europa continental a la que solo ve como el continente empeñado en un proceso político-institucional de fuerte resonancia histórica que, en realidad, nunca ha sido ni una preocupación ni un deseo para Reino Unido.