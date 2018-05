Bomberos forestales, una realidad

Hoy es un día para enmarcar. Por fin, tras años reclamando nuestra categoría profesional, los bomberos forestales de La Rioja podemos celebrar por primera vez el Día Internacional del Bombero Forestal. Hoy hay que reconocer y apoyar a quienes luchan día a día contra los incendios forestales para preservar el patrimonio y los recursos naturales, pero también para rememorar a todos los compañeros que han perdido la vida combatiendo incendios.

Hoy también es un día para reivindicar. Desde la FSP de UGT La Rioja seguimos exigiendo a la Administración que escuche las peticiones de nuestro colectivo, 12 cuadrillas de bomberos forestales. Estas demandas atañen a la formación, a la equipación, a los descansos, etc. También hace meses que estamos solicitando que la Administración reúna una mesa de trabajo para que estudie los problemas que se plantearon tras el incendio de Posadas, en octubre del 2017. Entonces, los bomberos forestales realizamos un tremendo esfuerzo durante 4 días con jornadas de trabajo de más de 16 horas. Estas circunstancias impidieron a algunas cuadrillas poder volver a casa y obligaron a los responsables a tomar decisiones que, en algunos casos, no están previstas en el convenio y que hay que regular de una vez por todas. Se trata de que no haya cabos sueltos y de comenzar la época de alto riesgo evitando peligros innecesarios.

Quiero aprovechar para instar otra vez a la Consejería de Educación, Formación y Empleo a que convoque los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Los bomberos forestales hemos hecho una petición vía registro de manera individual, a la que todavía estamos esperando una respuesta.

Para nuestro colectivo, es imprescindible recibir una formación acorde con nuestra cualificación profesional, que nos dote de mayor destreza al enfrentarnos a las diferentes emergencias que se dan en el medio rural o natural. Actuaciones en incendios de índole no forestal, inundaciones, nevadas, búsquedas y rescates son algunas de las intervenciones en las que colaboramos con los operativos de urgencia y para las que exigimos estar acreditados.

Los bomberos forestales también reclamamos al Gobierno de La Rioja que defienda el acuerdo alcanzado y pida al Instituto Nacional de la Seguridad Social que explique por qué la Tesorería General de la Seguridad Social impide a la Administración riojana cotizar las cantidades que el Real Decreto 383/2008 establece para aplicar los coeficientes reductores a la edad de jubilación. Una comunicación que los responsables de la Administración se comprometieron a exigir, pero parece que ha caído en el olvido.

Hoy también queremos recordar que el Gobierno de España vetó la proposición de ley del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales. Un estatuto para que se reconozca de una vez la categoría profesional, a nivel nacional, de bombero forestal, y que establezca un marco común básico de derechos y obligaciones.

En La Rioja, los bomberos forestales celebramos nuestro día ejecutando labores de prevención y realizando trabajos de vigilancia, pero también preparados para colaborar con el resto de operativos en cualquier contingencia que pueda ocurrir en el medio natural o rural.

¡Feliz día a todos los bomberos forestales!