Creo que debería dejar de leer Facebook. O eso, o acabaré por pensar que los españoles nos hemos vuelto sin remisión gilipo-llas. O sin remedio sectarios, que es lo mismo. Quiero pensar que en realidad la gente no es tan así, y que es la propia naturaleza peliculera y narcisista de las redes sociales la que nos hace enseñar la patita más fea, que en tiempos sólo asomaba bajo la puerta. Pero luego veo absurdos folletines como el de la boda de Alberto Garzón en Cenicero, y ya no sé qué pensar.

Resumiendo: el señor Garzón, diputado, se casó con la señora Ruiz, médico, en una especie de ceremonia civil en una bodega de Cenicero. Y luego se fueron a comer a un restorán de Laguardia. Lo que viene a ser una boda normal de la muerte, de las que hay un millón al año por estas tierras. Pero claro, el señor Garzón, queda dicho, es diputado. Y como tal, tiene unos cienes de miles de odiadores a tiempo parcial emboscados por las redes. Prestos como luces a criticar (que bueno, que en fin) pero también a divulgar bolas de ésas que a algunos les resultan tan fáciles de creer siempre que refuercen sus prejuicios.

Ay, en fin. Con lo fácil que es aplicar eso del «vive y deja vivir». Porque, al final, qué más te da. Si el chaval ése que se casa no es de tu partido, de tu equipo de fútbol o a la hora de acostarse con gente no le gusta lo mismo que a ti... qué más te da. Mientras las cosas sean legales y paguen sus impuestos, de verdad, qué más te da. Deja el puto tuiter, que te van a salir garras de tanto odiar. Porque al final todo es más sencillo. No, no era la boda de un comunista bolivariano comeniños. Ese día, era sólo la boda de Alberto y Anna. Que vivan los novios.