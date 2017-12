EL BLOQUEO

En invierno nos damos cuenta de que la llamada madre naturaleza es una mamá desnaturalizada que no ama a sus hijos. A veces es neutral y lo mismo nos envía naranjas y limones, con la misma simetría que los ábsides, que rayos y truenos. Está claro que no nos quiere y en el mejor de los casos se muestra neutral. Ahí se las arreglan ustedes mientras están vivos, que no es cosa que dura más que una temporada. Ahora, en este pequeño lugar del ancho mundo, estamos atareados en reformar la Constitución. Es urgente hacerlo cuanto antes, pero al parecer no corre prisa. El serenísimo Rajoy cree que no se debe hacer sólo por mayoría y que antes hay que resolver la crisis catalana. El problema es que hay más pirómanos que bomberos y además cumplen más rigurosamente sus horarios. Hay algunos robaperas, no siempre nacidos en Cataluña, que creen que todo el huerto es suyo.

Mientras, Puigdemont y los cuatro exconsellers que están en Bélgica, viéndolas venir y viéndolas irse, afirman que están preparados para quedarse allí. Muchos de nosotros también, a condición de que no molesten más que lo estrictamente necesario. Piden garantía los prófugos para no ser detenidos si vuelven a España para realizar lo que ellos llaman «una campaña normal». Todos aspiran a cambiar la Constitución, pero ninguno tiene la fórmula de cómo se hace eso sin desbaratar la soberanía nacional. Quizá el más sensato o el menos impaciente sea Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE es partidario de que el diálogo para la reforma se abra en septiembre de 2018. Eso de pedirle tiempo al tiempo nunca nos decepciona porque está siempre callado. Dicen los sabios que es el único que no se equivoca, tiene siempre mucho tiempo por delante para rectificar sus errores y horrores, y jamás se da prisa porque va a lo suyo, sin saber que es lo nuestro.