Un auténtico lujo

Tengo una amiga que habla con los árboles. Quizá eso se le haga raro a usted. Lo digo porque el martes pasado estuve dando una charla en el colegio público de mi ciudad natal a unos chicos de 1º de la ESO y, al decirles que yo tenía una conocida dotada de esa peculiaridad, cuatro o cinco mocetes mostraron gestos de extrañeza. Las chicas no; continuaron mirándome atentamente como hasta entonces; supongo que las chicas somos de otra manera y no solemos sorprendernos de esa clase de maravillas; entendemos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Mi amiga es especialista en informática; trabaja desde casa. Pasó cinco años dando la vuelta al mundo porque concede escasa importancia a eso de plantarse toda la vida en un solo lugar. En eso ha salido a su bisabuela, que se fue del pueblo para ver mundo y les escribió cartas que llevaban sellos de Filipinas, Texas y Buenos Aires. Desde esta última ciudad les envió una foto de estudio poco antes del viaje definitivo; quien observa la imagen está viendo a mi amiga, clavadita.

Por si a usted le entretiene en algo hoy un rato, le diré que a ella lo que más le llamó la atención en esa rotación alrededor del planeta fueron dos cosas: la buena acogida de muchas personas de variopintas tierras y los árboles, tanto los enormes de las selvas como los heroicos supervivientes en desiertos y entre rocas. Proseguía de esta manera su fascinación cariñosa en el pueblo, aún niña, ante los árboles que los agricultores plantaban en busca de sombra junto a las chozas o guardaviñas, los abrigados, los roperos de verano o de invierno, los aljibes; cosas sabias de ellos.

Quiero atestiguar que yo considero muy normal el coloquio con los árboles, tanto como el charlar con un can o el platicar con un rorro de seis meses. Ya sé que la palabra coloquio implica dos seres vivos que parlan entre sí, ¿y qué? Si una señora llama pichurri mío a su cachorro y este mueve el rabito y, si un padre le hace carantoñas a su bebé de seis meses y este ríe, lo habitual es que nosotros lo interpretemos como un diálogo. ¿Por qué un árbol no va a responder a su manera, por ejemplo, respondiendo a nuestras caricias o riego con alegría? Es un magnífico detalle de reciprocidad.

Respetemos las aficiones de los demás, aun las que nos parezcan más extrañas; son singulares. Somos muchos en el mundo y la variedad no solo es conveniente sino inevitable. A mí las inclinaciones que peor me caen son esas actitudes de llevarse mal entre algunas suegras y nueras; de creerse líderes insustituibles incluso coleccionando cosméticos chorizados; de afilar cuchillos, mientras sonríen, con la intención de ocupar cargos en las próximas elecciones, caiga quien caiga; de que desaparezcan miles de millones y quienes los manejan no se enteren de nada. Qué vocaciones. Y todavía habrá personal que opinará que esto de tener una amiga que habla con los árboles no es un auténtico lujo... Qué pobres.