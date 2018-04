EL APRESADO

La primera obligación moral de cualquier preso, aunque su conducta haya sido inmoral, es la de fugarse. Ninguno de nosotros, los llamados contemporáneos, está hecho para pasar el breve tiempo que llamamos vida entre rejas, pero hay nacionalistas que se empeñan en ser castigados. La caída de Puigdemont y de todos los demonios familiares ha dejado maltrecho al llamado 'Gobierno en el exilio'. Ninguno de los países miembros de la ONU los ha respaldado, quizá porque las butacas se mueven y nuestras espaldas son estrechas. La caída del expresident no viene a aclarar las cosas, sino a prolongarlas. Los jueces le han pedido al Ministerio del Interior que proteja al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Su casa de Das, en Gerona, se ha llenado de pintadas donde le llaman fascista, que es un calificativo que sirve para todo. Coaccionar al magistrado se ha convertido en un deporte local que aspira a convertirse en nacional. Se les exige el heroísmo no sólo a él, sino a su familia.

El líder independentista compareció ayer ante el juez, pero su extradición definitiva puede tardar un trimestre. Mientras, Podemos ha vuelto a agitar las calles catalanas en lo que llaman 'primavera de las movilizaciones', que está alterando la sangre a todos a los que aún no se les ha helado. Una extradición bien hecha tarda mucho en hacerse porque, en caso contrario, es una chapuza y hay que volverla a hacer. Ahora los diferentes partidos, que no son tan distintos, se están volcando por atraer el voto de las mujeres, porque el soberanismo ha mentido mucho y ya casi nadie se cree nada. Nos conformamos con que no le pase algo irreparable al juez Pablo Llarena y a los jueces catalanes que se han convertido en rehenes por pedir justicia. ¿A quién se le ocurre? No es el momento. Ni ahora ni nunca.