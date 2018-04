120 años de la pérdida de Cuba

El pasado sábado día 14, Marcelino Izquierdo recordaba el 120 aniversario de la pérdida de Cuba, tras la guerra con los Estados Unidos, y lo que aquel episodio supuso para España. El escaso espacio de su columna semanal no daba para muchas matizaciones, pero aun así me habría gustado que M. I. se refiriera, como el buen periodista que es, al relevante papel que jugó la prensa de la época en la creación del caldo de cultivo que condujo a las hostilidades.

Por el lado americano, resulta innegable la influencia decisiva que ejerció la prensa sensacionalista atizando un estado de opinión antiespañol. Los estudiosos señalan al New York World, de Joseph Pulitzer, y al New York Morning Journal, de William Randolph Hearst (fascinante personaje recreado años más tarde por Orson Wells en su Ciudadano Kane), como responsables de un bombardeo de medias verdades, semideclaraciones de hechos, rumores y falsos comunicados. Al corresponsal de Hearst en La Habana, Remington, que deseaba regresar porque en la isla no sucedía nada relevante, se le ordenó que permaneciera en su puesto, y a continuación se empezaron a deformar y exagerar sus crónicas. Cuando se produjo la voladura ocasional del acorazado 'Maine', los dos periódicos llegaron al paroxismo de la manipulación. Mientras el Journal hablaba del buque «partido en dos por una secreta máquina infernal del enemigo [España]», el World lo consideró un acto de guerra, añadiendo después: «¿Es que vamos a esperar a que nos den una bofetada en la otra mejilla?»

Nuestra posición pivotaba sobre dos convicciones: la creencia de que Cuba era un trozo de tierra española, y la fe ciega en la victoria en caso de guerra. La primera era compartida por todos los líderes políticos y todos los sectores de la opinión pública. En 1896, el presidente conservador Cánovas del Castillo había afirmado: «Si al final se produce, será una guerra de conservación de nuestro territorio, una guerra de integridad de la patria». Por su parte, el líder de los liberales, Sagasta, se mostró más tajante (e hiperbólico): «España está dispuesta a sacrificar hasta la última peseta de su Tesoro y hasta la última gota de sangre del último español antes de consentir que nadie le arrebate una parte de sí misma». Sin embargo, cuando el futuro premier británico Winston Churchill desembarca en 1895 en Cuba, como corresponsal de prensa, siente una inmensa piedad por los españoles, porque comprende que están a punto de perder lo que ellos consideran una parte irrenunciable de su patria.

La creencia en la victoria provocó un nacionalismo vociferante en algunos sectores españoles, lo que explica las reacciones de amargura que se suscitaron tras la derrota. Durante las semanas previas a la declaración de guerra, nuestro Parlamento se llenó de gritos destemplados, hinchadas alusiones a los tercios de Flandes, despectivas referencias a los tocineros de Chicago o citas bíblicas en torno a la victoria de David sobre Goliat, para demostrar la posibilidad del triunfo de los pequeños, mientras en la prensa menudeaban los insultos. «Prensa infame», la llamó Pi y Margall. «Una prensa horrible, imposible de dominar», dijo Bermejo, ministro de Marina.

En ese clima de histeria colectiva, es probable que al principio nadie deseara la guerra y que al final nadie pudiera evitarla.