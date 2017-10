25 años no es nada

Más allá de febriles miradas, hay que reconocer que el tiempo no transcurre igual para las instituciones que para los seres humanos. Si en este curso académico la Universidad de La Rioja cumple 25 años, la veterana Universidad de Salamanca cumple 800. Aunque es difícil buscar acomodo entre tantos gigantes, nacionales e internacionales, nuestra universidad pública, la universidad de todos, ha conseguido encontrar su lugar en estos 25 años de esfuerzos, de ilusión financiada por los contribuyentes. Estamos bien situados en el contexto nacional, y algunos de nuestros grupos de investigación se codean con la élite mundial. Y, además, damos un servicio social a nuestro entorno.

En una época de grandes tensiones entre la tendencia a la globalización y la vuelta a lo tribal, nuestra universidad puede ejercer un eficaz contrapeso entre ambas. No es lo mismo poder estudiar una carrera en Logroño que tener la obligación de desplazarse a otras comunidades; no es lo mismo que solo se puedan defender tesis en ciudades de más de 500.000 habitantes a que los doctorados puedan impregnar todo el territorio riojano. Teniendo las universidades su fundamento en la universalidad, está claro que nuestra misión tiene que ver más con lo abierto que con lo cerrado. Y por ello aspiramos a abrir nuestra comunidad autónoma al mundo.

Esta gran meta se ha concretado, desde la modestia, en sólidas aportaciones a lo largo de nuestros 25 años de existencia, contribuyendo a mejorar la sociedad riojana. Más de 24.000 egresados, más de 560 tesis defendidas, más de 20.000 prácticas en empresa, más de 48 millones de euros captados por proyectos de investigación nacionales, europeos y de transferencia a empresas. Sabiendo que admitimos aproximadamente a 1.000 estudiantes nuevos cada año, las cifras hablan por sí solas acerca de la eficacia de la Universidad de La Rioja. Y no estamos cansados, queremos hacerlo aún mejor.

A nadie se le escapa que la sociedad, y con ella nuestra universidad, está atravesando una etapa de crisis y de recortes que no sabemos si continuará. Precisamente la universidad debería ser un factor determinante no solo en la recuperación económica, sino también en los cambios culturales que nos permitan vivir con menos bienes materiales y con más bienes emocionales. Para ser coherentes con este planteamiento, no aspiramos a grandes transformaciones que, necesariamente, para ser realistas, requerirían incrementos enormes de presupuesto. Nuestra visión a medio plazo y nuestros objetivos para lo que nos resta de mandato están puestos en iniciativas asumibles, que impliquen una mejora en los ámbitos que nos dan sentido: la docencia y la investigación, y sobre todo en la convergencia de ambas dimensiones. Por poner ejemplos, y bajar del mundo de las abstracciones y las grandes palabras, voy a centrarme en dos sectores muy característicos de nuestra comunidad: el vitivinícola y el de la lengua castellana. En el ámbito de la enología, tenemos muy avanzado el diseño de un Máster, que vendrá a completar a los estudios de grado y de doctorado que ya impartimos en esa área del saber. Por lo que se refiere a la lengua castellana, y a los idiomas en general, estamos implicados en una transformación que querríamos abordar de la mano de los otros agentes existentes en la Comunidad Autónoma, con Cilengua en primer lugar. Esa idea de coordinarnos con los centros tecnológicos y de investigación gestionados directamente por el Gobierno creemos que debe ser extendida a todos los campos del conocimiento.

Además de estar firmemente integrada en un territorio, una universidad pública tiene otra obligación que cumplir: ser garante de la equidad social. Tras el final de la dictadura, la expansión universitaria en España tuvo un efecto de movilidad social del que algunos nos beneficiamos: llegamos a la universidad miembros de familias que nunca habían accedido a la enseñanza superior, ni a la media en muchas ocasiones. Esa tendencia se ha roto en los últimos lustros. Es por tanto nuestra obligación flexibilizar la universidad, sin renunciar a la presencialidad que nos define, para llegar a sectores sociales que tienen que compaginar el trabajo con el anhelo de mejorar su formación. Nuestra primera experiencia la hemos realizado con el Máster de Profesorado, y esperamos que no sea la última.

25 años no es nada. Los tangos son tristes, pero nuestra historia es feliz, es una historia de éxito. Los próximos 25 años permitirán a la Universidad de La Rioja seguir siendo útil a la sociedad, transmitiendo, generando y transfiriendo el conocimiento de modo cada vez más eficaz.