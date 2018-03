Amenaza a erradicar La violencia machista es un asunto de Estado que requiere más compromiso colectivo y más medios Martes, 20 marzo 2018, 00:11

Las denuncias judiciales por violencia machista se incrementaron en toda España en el año 2017 un 16,4%. En La Rioja el incremento fue porcentualmente menor, pero aun así considerable: en total llegaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil 540 casos de agresiones en la comunidad autónoma, lo que supone el 5,05% más que en el 2016. Si nos detenemos en el conjunto español, produce escalofríos la cifra de 166.620 mujeres acercándose a instancias oficiales para relatar, entre la impotencia y la esperanza, que el hombre que quisieron las maltrataba; de policías dando cuenta de su actuación en casos de flagrante terror; de médicos dando parte de unas lesiones que solo podían responder a un calvario. De niñas y niños atrapados en la barbarie posesiva; en la inquina desatada de un hombre que dejó de sentirse su padre o su tutor. El observatorio del Consejo General del Poder Judicial ha constatado, además, el incremento de los menores enjuiciados por tales delitos. En La Rioja, una de cada diez denuncias por violencia machista lleva la firma de una mujer menor de 20 años, apenas una adolescente. En el conjunto del país, el pasado año fueron un 50% más que en 2016. De 179 casos a 266. A pesar de que su cifra parezca insignificante en comparación a la incidencia general de la violencia machista, resulta descorazonador que el cambio generacional no erradique los más bajos instintos que se reflejan en el afán de un control por la fuerza sobre el albedrío de una menor por parte de alguien de su misma edad. No hay posibilidad alguna de estimar si la violencia machista va a más o a menos en cuanto a víctimas y victimarios, aunque la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de La Rioja, Olga Fernández, atribuye el incremento de las cifras a que crece «la información» entre los jóvenes y a que antes «costaba más dar el paso y ser consciente de que se estaba viviendo una situación de malos tratos». Es una tesis plausible, aunque si nos atenemos exclusivamente a los datos, solo sabemos que en 2017 hubo más denuncias, presentadas en la mayor parte de los casos por las propias afectadas. Fueron menos las víctimas que se acogieron a la dispensa de declarar (el 12% en La Rioja, dos puntos por encima de la media nacional), pero tan esperanzadora reacción no puede continuar emplazando a las mujeres agredidas -y a sus hijos- a actuar como heroínas haciendo frente a la brutalidad de género.

Responsabilidad colectiva. Es imprescindible subrayar que no se trata de un drama personal, consecuencia de equivocaciones en la elección de la pareja, o de la sumisión durante años ante una situación opresiva inadmisible. Porque ninguna mujer está a salvo de tal fatalidad. La responsabilidad es y ha de hacerse colectiva frente a la violencia machista. La víctima lo es por los maltratos que sufre y las amenazas que la aterrorizan; y también por la coacción directa o el embaucamiento sentimental que padece para que no denuncie el delito. De ahí que sea tan importante la empatía con que actúen los servicios públicos, policiales o sanitarios, cada vez que se encuentren con indicios de maltrato. Que sea tan importante la actitud que muestren familiares, amistades y la vecindad, incluso antes de que la violencia física se haga evidente; cuando una mujer -una hija, una hermana, una amiga- acaba cautiva de su pareja.