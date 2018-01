Alta política

-

- Presidente: ¿Sí?...

-

- P: ¡Ministro! Menos mal, ya pensaba que no querías ponerte, ni que fuera de Potemos.

-

- P: Pues perdona que sea tan canso, como decimos aquí, pero el tema del TREP1 necesita una solución ya, te recuerdo que solo faltan quince meses para las elecciones.

-

- P: A ver, Ministro, para las nuestras, las autonómicas, no...

- M: ¡Uff!, qué alivio, chico, es que ya pierdo la cuenta...

- P: Para las vuestras faltan dos años largos, si aguantáis.

- P: Razón de más, Ministro, urge aprobar el TREP, y no me refiero a un titular sino a una decisión del Consejo de Ministros.

-

- P: Ya, pero solo un ramal entre Berteta de Bayas y Laurelio, pero entre aquí y Baturria nada, así que del corredor El Botxo-Tabarnia nada...

-

- P: Pues mira Ministro, lo que más queremos, y te incluyo, es volver a ganar en 2019, y para eso hay que contentar a la gente, darles lo que pidan aunque sea un disparate, supongo que el Jefe no querrá perder Tondonia-Verduria aunque sea pequeña.

- M (nervioso): A ver, solo el ramal a Berteta costará mil millones, que al final serán dos mil, y ¿sabes cuántos pasajeros diarios prevemos? (silencio) ¡Cincuenta! de media, Presidente. Mandarlos en limusina sale más barato. Y ¿qué es eso del impacto sobre los viñedos?

- P: ¡Buff! No me hables de eso, si la organizan por unos cables de alta tensión no te digo nada con esto...

-

- P: A ver Ministro, si te parece tú anuncias que habrá TREP entre Laurelio y Baturria, pero en 2034 lo menos, que para entonces dónde estaremos tú y yo. La gente se calma, volvemos a ganar y el partido y sobre todo el Jefe tan contentos. ¿Qué dices?

(*) TREP: Tren Rápido En Principio