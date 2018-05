El almirante Cervera dirigió el Ministerio de Marina en el Gobierno del progresista torrecillano Práxedes Mateo Sagasta. Tan sólo duró cuatro meses en el cargo porque, en contra de lo prometido, el presupuesto de su departamento sufrió un serio recorte.

Un lustro después, en plena guerra hispano-estadounidense-cubana, se enfrentaba Sagasta a la oposición en el Congreso, cuando el diputado conservador Francisco Romero Robledo, con retórica política, exigió la separación del almirante Cervera por su papel en la citada contienda.

La respuesta de don Práxedes a Romero -conocido en toda España como ' El Pollo de Antequera'- fue contundente: «Es muy fácil criticar operaciones militares, ya de mar o de tierra, desde ese banco muy tranquilamente. (El Sr. Romero Robledo: No he de pasar por lo que se me atribuya para arrancar aplausos.) Vaya, pues quedamos en que S. S. ha aplaudido al Sr. Cervera. ¿No es eso? (El Sr. Romero: Quedamos en que ni le he aplaudido ni le he atacado; he atacado al Gobierno y le he pedido explicaciones de hechos, que en nada afectan al Sr. Cervera.) ¡Pero si ha pedido S. S. hasta la separación de ese digno jefe! ¡Si ha atacado al Gobierno porque no le ha separado del mando de la escuadra! ¿Se puede dar un ataque más terrible a un jefe que está frente al enemigo?» (sesión de 23 de junio de 1898 del Congreso).

Se trata del mismo almirante Cervera al que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha retirado una calle por «facha» (falleció en 1909, años antes de que Mussolini fundara el Partido Fascista). Por cierto, quienes insultan a Pepe Rubianes por sustituir a Cervera en el callejero barcelonés son igual de temerarios, si no ignorantes.