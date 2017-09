Agua bendita

Un tipo ha inventado un agua en la que es imposible ahogarse. No se trata de una cita evangélica. Lo contaba el lunes este periódico. Incluso acompañaba la buena nueva con una fotografía del inventor flotando en su invento. Como un Cristo del Océano. Dar con un agua neumática, un agua no líquida, un agua no agua, digamos, que no desaloje tu peso ni te engulla, es como inventar un vacío repleto al que no te puedes precipitar, o un fuego incombustible en el que nunca podrás quemarte,... o un hielo anticongelante o una atmósfera sin gluten, en fin: la antimateria, o un sucedáneo. Con mucha razón, este hombre muestra una cara de beatitud, tumbado sobre un lecho de agua de fabricación propia. Como mínimo, este agua será, supongo, buena para la espalda. Pero seguro que tiene otras propiedades. Veamos. Yo advierto, por ejemplo, más allá de la patente, del ingenio en sí, una actitud, un modelo de vida acuática y horizontal muy anterior al modo terrestre y vertical en el que nos metimos hace siglos y que, la verdad, pese a la voluntad de tirar p'alante y de las ilusiones que nos hicimos de civilizar el cieno, la verdad es que no nos ha traído más que disgustos y -como mucho- alguna Eurocopa. Y me produce una envidia del carajo este señor ingeniero investigador de Chiclana que, lejos de proponerse caminar sobre las aguas, prefiere nadar a espalda. Bueno, ni siquiera nadar. Porque para qué. Avanzar -a pie o a braza- sólo te trae líos. Este hombre se mantiene en una especie de naufragio estático, sin necesidad de socorro, sin prisas. Recibiendo visitas en Google maps. En un punto perfecto entre el cielo y la tierra. Es de una inteligencia supina, me parece a mí, vaya. Esto es lo que podría considerarse una actitud positiva, abierta. Pues ahora que el verano se va acabando y que las piscinas irán vaciando sus estanques de agua corriente, de la de toda la vida, de la que tocas fondo, un líquido elemento cuyas reservas -por cierto- van escaseando a causa de la pertinaz sequía, sería fabuloso llenarlas de este producto milagroso. O por lo menos, una sola piscina, pública, municipal. Más que nada porque, para afrontar los próximos meses, que parecen a la vez los meses anteriores; que a su vez parecen los mismos meses desde hace ni sé ya cuántos meses, nos vendría genial una piscina de agua amniótica, de agua filosofal. De un suero de mantenimiento. De desahogo. E ir aguantando así, sin intentar ninguna otra cosa. Vale todo menos hacerse el muerto. Esto ya lo han advertido las autoridades. En una piscina gallega, concretamente en la de Ordes (A Coruña), el concello ha plantado este verano un cartel que dice: «Prohibido facer 'o morto' enganando aos socorristas». El objetivo, por tanto, es no descender ni un milímetro en nuestra frágil línea de flotación, tan torpeada a diario. En total quietud y exposición; tan sólo provisto de un bañador y quizás -sería el complemento ideal- de unos tapones en los oídos. No por el agua, que no te podría entrar gracias a su portentosa alquimia, si no porque no te entre el ruido que intoxica el exterior de la finca. Yo, sólo así me tiraría a la piscina. Y ya puestos, es posible que si prolongaras esta actitud durante un tiempo suficiente (ignoro cuánto sería suficiente) podrían provocarse incluso algunas mutaciones en la especie. O cuando menos podrías soñarlas. Con suerte, todo podría ir para atrás. Como resultado de la natural adaptación, que no habría además de exigirte ningún esfuerzo añadido, tus miembros irían menguando y tu piel cambiando de color hasta que tras sufrir metamorfosis una tras otra, de pez y pez, te verías una mañana convertido en el cucharón minúsculo que éramos al principio de todo. Una vez en ese estado, quizás podrías decidir saltar al lavapiés y, río arriba, reiniciar la evolución. A sabiendas, claro, -porque lo descubrimos en el primer intento- de que el dinosaurio siempre está al borde de la piscina, aguardando cualquier movimiento en falso que cometas, cualquier iniciativa que emprendas. Y que nunca hay suficientes socorristas para aplacarlo. Sólo me cabe una duda sobre este tipo de agua de alta densidad, y es qué sucede si se te escapa un pis, lo que es muy normal. Cómo se gestiona eso. No dice nada el inventor al respecto de su evolución en la superficie impermeable. ¿Cómo, en general, reabsorber los problemas?