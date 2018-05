EL ACUSADOR

El viejo enigma histórico está siendo descifrado por Quim Torra, que ha dicho que España ha sido siempre «un país exportador de miseria» y que todo lo que ha sido tocado por los españoles se ha transformado en diferencias sociales y subdesarrollo. Es una manera muy peculiar de contemplar la historia, pero no deja de tener partidarios entre los artesanos de la protesta, mientras 3.873 empresas catalanas han abandonado la comunidad desde el 1-O. Este especialista en acusaciones asegura que el resto de los españoles les han asediado y que la solución es oponerse frontalmente a Madrid, que es culpable de todos nuestros males, incluso de los que todavía no han llegado, pero se están viendo venir. La promesa de Torra es construir la república bajo el mandato a distancia del expresident Carles Puigdemont, que mueve todos los hilos desde su actual refugio en Berlín. Lo suyo es poner orden desde lejos para que no se atropelle a nadie, que ya sabemos que las prisas son malas. Hasta el punto que muchos creen que son incluso peores que la calma y que su máximo exponente, que es Mariano Rajoy. Nuestro presidente no tiene que buscar la calma porque nunca la ha perdido. Si acaso la encuentra será para devolvérsela a sus dueños, que son bastante más descuidados que él.

Lo que más se lleva ahora es la humillación del Estado y ha encontrado su adalid perfecto en Torra, que mantiene vivo el 'procés' y se ha sometido al debate de investidura. De momento ha dejado claro que su intención es seguir desafiando al Estado, a ver quién se cansa antes. La líder de Ciudadanos ve en Quim Torra un candidato muy difícil para que pueda ser elegido presidente, ni siquiera en una segunda votación. No obstante, el que marca el ritmo sigue siendo el prófugo Puigdemont, que no acaba de fugarse.