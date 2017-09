ACOSO Y DERRIBO

El PSOE ya no descarta la aplicación del artículo 155, hasta ahora considerado una amenaza, aunque no nos amedrentara a todos por igual. ¡Adelante con los faroles!, porque estamos a punto de quedarnos a dos velas. El rumbo que ha tomado la ilegalidad en Cataluña ha desnortado a toda España. Todos los escenarios están abiertos, pero siempre se representa la misma obra y con los mismos actores. ¿Se puede obligar a una comunidad al cumplimiento forzoso de la ley? El Gobierno ha previsto muchas medidas porque sabía lo que podría venir, pero todas le han caído encima. A finales de julio, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que eran enemigos irreconocibles, se hicieron amigos. Dios los cría y ellos se juntan. Tuvieron en La Moncloa una conversación más larga que ancha y muchas de aquellas palabras se quedaron flotando en el aire como corchos en el agua. Ayer, sin ir más atrás en la interminable historia del tiempo, los socialistas han dejado de oponerse a la aplicación del temible artículo 155. No quieren permitir el referéndum separatista y eso une mucho a los diversos, ya que no pueden divertirse por separado. Rajoy, dentro de la oscuridad, es el único que lo ve claro. «No habrá referéndum», ha vuelto a decir.

El derecho a decidir no pertenece únicamente a los más decididos. Nos tenían que consultar a todos, pero sobran papeletas y faltan urnas. ¿Dónde está la línea roja que no se puede pasar sin que haya sangre? Hace tiempo que los fanáticos del independentismo andan buscando un mártir, pero entre ellos hay más vocaciones de verdugos. La célebre espada de Damocles está oxidada y ya ni pincha ni corta. Se adoptan «las medidas necesarias», pero la gente de la calle, y la de los que nos quedamos en casa, no sabemos cuáles son. Sólo que no nos gustan.