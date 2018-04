Acción, memoria, lengua y osadía

Hoy me toca divagar sobre cosas del Teatro, así, con mayúscula. Porque mire usted por dónde mañana mismito se conmemora en todo el orbe el Día del Teatro. Y no es porque llegada la efeméride haya lugar para que comicastros, comicastras y personal de la tramoya nos pongamos especialmente zarabandescos y tras tales alegres y descocadas cabriolas nos entreguemos a la gula y otros contentos, así sean del cuerpo como del espíritu. No, no hay mucho de eso. Como nada, una rebajita para el respetable en la boletería, la lectura en los escenarios de unas cuantas vaguedades en el manifiesto que el Instituto Internacional del Teatro encarga escribir a prestigiosas personalidades escénicas, aquí perfectamente desconocidas (a cinco este 2018 para celebrar su 70 aniversario), y a casita tras la función aquellos que tengan el acaso de tener función: a trabajar, que hay que empollarse otro papel o soñar despierto. El teatro en España no anda mal, digan lo que digan los agoreros. Anda como siempre, con el culo arrastrando por un zarzal y con mucho de su gentío viéndoselas venir muy mal dadas. ¿Y quién no? Y es que nunca había habido tantas compañías como ahora: curiosamente aumentaron un 2,8% en 2016, llegando hasta las 3.800, que se sepa, y que cuentan poder repartir sus producciones, en un ejercicio de optimismo suicida, por las 1.630 salas de teatro existentes, a las que habríamos de añadir otro millar de salas de todo tipo y formato, además de esa mojiganga que han dado en llamar «espacios insólitos»: mi cuarto de baño, la punta de una veleta, los urinarios públicos o la casa de la Charito. Otra cosa es que a mí me interese poco el teatro que se hace hoy en día, tan apegado él -los productores y, sobre todo, los distribuidores y programadores son palabra de Dios- a la falta de riesgo y la cómoda complacencia del público y la corrección política. Y opino, creo, que salvo algunas pocas excepciones los circunstanciales textos que conforman la actual dramaturgia no contarán mucho en la Historia de la Literatura Dramática del siglo XXI. Para ver, escuchar y disfrutar del excelente teatro prefiero el inmenso abanico de los «clásicos»: del siglo XX hasta Esquilo, y me sumen en la perplejidad o el tedio las comedias de parejitas modernas o boutades tales como una «Bernarda Alba» representada por barbudos hípster. Cosas de mi edad. Pero sí, sí voy a celebrar nuestro Día del Teatro aquí, en Logroño. Porque mañana la Escuela Dinámica Teatral, una iniciativa privada dirigida por Silvia Sáenz y Alejandro Ramonda desde 2001; que cuenta con 41 trabajadores entre profesorado, monitores y personal administrativo; 150 alumnos, otros 440 repartidos en actividades extraescolares en 23 colegios de La Rioja y 421 más en Acogidas Matinales, estrenará su estupendísimo y nuevo espacio en la calle Lardero. Para más gozos la sede dispone de una preciosa sala de 450 metros cuadrados para 142 espectadores, equipada técnicamente, y que cuenta también con un coqueto ambigú: la «Sala Negra-Café Teatro», dispuesta desde ya mismo para ofertar una programación semanal de espectáculos frescos, diferentes y novedosos a público adulto, infantil y juvenil. Así que sí, esto hay que celebrarlo. Porque estoy seguro de que de aquí a poquito comenzarán a salir de esta Escuela jóvenes actrices y actores con vocación de profesionalidad. Resolutivos en la acción, de lengua clara y sonora, ágil y exacta la memoria y la suficiente osadía como para encarar la vida escénica, la vida, con curiosidad, dignidad y conocimiento. Así quería a sus cómicos el Fénix de los Ingenios en su «Arte Nuevo de hacer Comedias en este tiempo». Mañana brindaremos por ello. ¡Y viva el Teatro!