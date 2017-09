UNA ABERRACIÓN

A las cuatro de la tarde del pasado domingo, en un barrio de Orense y mientras hacía su habitual recorrido por los contenedores de basura buscando chatarra o restos de comida, un indigente se encontró con él: un recién nacido, todavía con el cordón umbilical, al límite de sus fuerzas.

Alarmado, el hombre advirtió de su hallazgo a unos jóvenes que paseaban cerca y una hostelera de la zona fue la primera persona que lo tuvo en sus brazos tras ser rescatado por uno de los muchachos. El bebé tenía un golpecito en la cara, un brazo ya algo amoratado y ni siquiera lloraba pues respiraba con dificultad.

Alertaron a Emergencias y, entre tanto llegaban los sanitarios, la mujer envolvió a la criatura en una gabardina que, junto con otros trapos viejos, estaba en el fondo del contenedor, y lo apretó amorosamente contra su pecho para darle todo el calor posible y hacerle reaccionar.

¿Qué razones pueden empujar a una madre a abandonar así a su hijo, un ser tan indefenso? ¿Está sola en este mundo? ¿Sintió pánico? ¿Fue su pareja la que tomó una decisión tan aberrante? ¿Por qué no recurrieron con antelación a la extensa red de asistencia a la infancia que afortunadamente distingue a nuestro país? ¿Por qué eligieron poner fin a su 'problema' de una manera tan atroz? ¿Saben que no sólo han cometido una locura sino también un delito? ¿Cómo encajan una noticia así las familias que no pueden tener hijos y se someten a duros tratamientos? ¿Desconoce esta madre frustrada la existencia de hogares de acogida? ¿Cómo se puede despreciar así una vida?

A veces la humanidad da muchísimo asco.