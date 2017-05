SE BUSCA LÍDER

Los borregos están garantizados, pero ahora se echa de menos a los pastores, que también han sido trasquilados. Falta una semana para el debate entre candidatos y aún no sabemos quién es el más cándido, ni el que tiene menos vergüenza. Informes de la Fiscalía no faltan. Más bien sobran para analizar la sentencia del 'caso Nóos' y vuelve el consanguíneo caradura Iñaki Urdangarín. Los fiscales del Alto Tribunal temen que, si se eleva un poco más, pueden despeñarse y romperse los cuernos, que siempre han sido la base más firme para asentar cualquier monarquía. La episódica trifulca que ahora nos ocupa es dilucidar la multa del exduque de Palma. Hay que tener en cuenta que se casó con la infanta Cristina y eso también entra en la cuenta. ¿Debe ser condenado por malversación o debe ser amnistiado por lo bien que supo malversar?

Los que tenemos mucha más vocación de reos que de fiscales no sabríamos qué elegir, quizá porque estemos ante otras cosas no menos importantes, pero sí más ruidosas. Mientras el Banco de España avalaba las cuentas falsas de toda la falsedad de Bankia, nosotros nos andamos discutiendo otras cosas y siguiendo el rastro de Rodrigo Rato, pero lo más necesario es encontrar a alguien de fiar y nadie se fía de nadie. Un error porque hay muchas personas dignas de confianza. La prueba es que siguen funcionando las farmacias y las panaderías. Los que decían eso de «España nos roba» están ahora justificando por qué ellos robaban a España. Vuelven las brujas que nunca se ausentaron del convento y Marta Ferrusola se proclama la madre superiora de la congregación. Tiene siete hijos y los siete, con gran sentido de la equidad, ocultaron en Andorra 70 millones, según el informe de la Policía Nacional, que no se cansa de informar, ni de que no le hagan ningún caso. Algunos creen que son de otra nación.