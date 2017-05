¿Amamos La Rioja?

Unamuno solía quejarse de un modo paradójico con el que mostraba también su amor por la patria: me duele España. También decía que los españoles no aman España porque no la conocen de verdad. Por eso animaba a viajar, a conocer esa realidad a fondo para poder amarla. Y también a escuchar a los que venían a visitarnos desde fuera para contemplar las riquezas paisajísticas y artísticas españolas.

Recientemente, durante tres días, un importante grupo de profesores de historia del arte y arquitectos de toda España han acudido a La Rioja para participar, o asistir como es mi caso, en un magnífico seminario especializado que ha tenido lugar en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera con el título ¿Monumento restaurado, monumento recreado? La recepción de la arquitectura y la crítica de autenticidad. Pudimos visitar, bajo la excelente guía de profesores de arte de la Universidad de La Rioja, Nuestra Señora de los Arcos, de Tricio, y el monasterio de San Millán de Suso, dos monumentos histórico-artísticos de enorme importancia por su antigüedad. Quizás el haber estado fuera los últimos tres años, me ha hecho disfrutar de estos hitos del arte universal con más orgullo riojano que nunca.

También los de fuera se quedaron muy sorprendidos con la visita. Sin embargo, al acercarnos a Berceo, los riojanos no pudimos evitar tener que disculparnos por los nuevos edificios de altura que se han levantado en el casco histórico de este pueblo natal del padre de los poetas en castellano, rompiendo la silueta dominante en los tejados. No es una construcción del desarrollismo, es de estos últimos años. Pero la sorpresa más desagradable estaba por llegar: el recién construido frontón de hormigón de Estollo destaca aparte del caserío como una mancha discordante en el valle, con la que sólo la torre de telecomunicaciones compite en fealdad.

Se trata de un valle inigualable que está protegido desde que San Millán recibió la denominación de patrimonio universal por la UNESCO. Con un poco de cuidado por parte de los ayuntamientos del lugar y con la guía y el control legal de Ordenación del Territorio y Urbanismo, o de la Dirección General de Cultura y Turismo, se podrían evitar estos errores urbano-paisajísticos antes de que ocurran. Son lugares emblemáticos que deben ser ejemplo para el resto de la La Rioja en el presente y en el futuro. Es inaudito que siga ocurriendo algo así.

Pero no es un tema que dependa tan sólo de las instituciones, aunque los políticos que nos representan tengan especial responsabilidad. Es un tema que atañe a todos los riojanos. Hace unos meses escribí en este periódico sobre el descuido del Camino de Santiago en algunos tramos de su paso por La Rioja, y lo bueno que sería recuperar el concepto perdido de trabajo 'a vereda', para que entre todos, sin que nadie nos obligue, tengamos limpio y arbolado este escaparate internacional. El Camino es sin duda un elemento de atracción para viajeros que podrían quedarse después por más tiempo y dejarse los cuartos en nuestra comunidad. Aunque sólo fuera por este pragmático interés, y no por el simple amor a la tierra, valdría la pena esmerarse más en su cuidado. Y lo mismo quisiera expresar ahora sobre nuestros pueblos y sus monumentos.

El turismo cultural es una fuente importante de desarrollo y beneficios de todo tipo, como saben muy bien, por ejemplo, en la localidad alavesa de Laguardia, que está entre los pueblos más visitados de España, y también es uno de los más prósperos. Lo uno va unido a lo otro. El que va una vez allí, siempre repite, y hace publicidad del viaje, en vez de irse con una mueca de desagrado por el descuido del patrimonio urbano o del entorno, como desgraciadamente sucede con lugares tan emblemáticos como los citados, y otros muchos que todos conocemos de La Rioja. No hay más que ver fotos antiguas para darse cuenta del deterioro. Con un poco más de conciencia y control-aplicación de las normas legales, podríamos los riojanos redescubrir y admirarnos de las maravillas que tenemos. Obras son amores, también desde el amor-dolor del que hablaba Unamuno. Después vendrán de fuera cada vez más visitantes a recordarnos todo lo que tenemos, ahora invisible; y llegará más dinero que contribuya a la recuperación del patrimonio amenazado o perdido.