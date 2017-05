Periodismo independiente

Vocento recibió ayer en Nueva York el 'First Amendment Awards 2017', premio concedido por la Asociación Española de los Eisenhower Fellowships, creados en recuerdo del expresidente estadounidense y en reivindicación de la Primera Enmienda de la Constitución. Ésta establece que el poder legislativo no podrá promulgar ninguna ley limitando la libertad de expresión y la libertad de prensa. El flujo permanente de informaciones y opiniones no es una condición más de la democracia sino que constituye su propia esencia. Los medios de comunicación estamos llamados a asegurar que ese flujo no se interrumpa; que los hechos afloren a la superficie del dominio público, sean verificados y se den a conocer en el momento en que se producen. Estamos llamados a ofrecer un cauce propicio al contraste de pareceres que caracteriza a toda sociedad abierta. La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos niega que el poder político pueda coartar el intercambio de informaciones y opiniones que, en el fondo, representa el avance mismo del desarrollo humano. El principio está presente también en nuestra Constitución. Pero la realización de una premisa tan fundamental para la libertad y la democracia no requiere solo que los Poderes del Estado se abstengan de limitar o condicionar expresamente su ejercicio. Es imprescindible que las sociedades se doten de instrumentos y plataformas eficientes para impedir la censura y la autocensura. El periodismo se ha visto obligado en nuestro país a escribir páginas dramáticas sobre sí mismo. Vocento es en gran medida el resultado de la resistencia frente a la obstinación liberticida del terrorismo etarra. Los asesinatos de Javier de Ybarra y de Santiago Oleaga no lograron silenciar al Grupo. Pero informar con rigor y sin arredrarse ante las cortapisas en ningún caso debe invocar a la heroicidad sino al desempeño de la profesión periodística con independencia. Cuanto menos dependiente sea un grupo de comunicación, más libres se sentirán sus profesionales para revelar todo cuanto el poder pretenda mantener en la opacidad, para requerir informaciones inicialmente vedadas, para interpelar a los actores principales de cualquier hecho noticioso. Esa es la razón de ser de Vocento. La independencia de los medios de comunicación como condición insoslayable para hacer realidad la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, más allá de su literalidad.