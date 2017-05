Mi amiga Emmanuelle durmió la noche del domingo a lunes a pata ancha. No he hablado con ella, pero estoy segura de que fue así. Esta francesa, que es francesa en España y española en Francia; esta apátrida que en no pocas ocasiones ya no se reconoce en las costumbres y usos con los que creció y se hizo mujer y no termina de encajar en muchos aspectos de su cultura de adopción; ella, digo, estaba aterrada al pensar que sus compatriotas pudiesen aupar al Elíseo a Marine Le Pen. «Madre mía, qué miedo tengo», me comentó cuando la ultraderechista peleaba la segunda vuelta con Macron.

Pero los franceses, que están sufriendo como pocos el terrorismo yihadista, han votado con serenidad y no se han dejado llevar por el populismo. Otros sí lo hicieron: ahí están el 'brexit' de corte nacionalista británico o el populismo de «traje y corbata» de Trump, como lo definía no hace mucho en este periódico el profesor de Economía y Análisis de Países del IE Business School, Juan Carlos Martínez Lázaro. Lo que tenemos que preguntarnos, añadía, es cómo estos populismos económicos y xenófobos son capaces de ganar elecciones y referéndums, y de marcar las agendas políticas. Y él mismo se respondía: «La crisis, a pesar de que nominalmente la hemos superado y las economías crecen y se crea empleo, ha dejado unas clases medias damnificadas, empobrecidas y proletarizadas. En ese caldo de cultivo, como las plantas, es en el que el mensaje populista en sus diferentes acepciones (nacionalista, de izquierdas, de derechas proteccionistas) ha germinado, crecido y desarrollado». Los franceses, para nuestra suerte, han cortado la mala hierba.