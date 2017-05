Jota de Geta

Llevo dos semanas de rodillas sobre una alfombra de garbanzos de Fuentasaúco, con los brazos en cruz y un libro de oraciones -gramaticales- en las manos. Mucho bachillerato, reválidas, grados y postgrados y en un suspiro gráfico se me ha hundido el currículo. El suspiro, una letra, se me ha infectado a lo Fuenteovejuna, todas a una, una para todas, una letra mal pagá, una raya, un palito con boina de plato; me han protestado una letra, me la han devuelto, me la han pasado por los morros y me obliga a practicar la terapia subliminal de la Ley Wert: la letra con sangre entra. Es una letra que escribí hace días y se salió de pista, quizá por venganza, por mentar a esos genios de las administraciones políticas que se dan al alivio de las tesorerías, los malintencionadamente llamados corruptos. Yo aducía que sólo eran pobres enfermos, víctimas de tentaciones irresistibles. O simples getas, con «g» de gripe, de ganancias, de garrapatas

Ahí se me hundió el discurso. Son jetas con «j», de jerifaltes, de judas, de justicieros, y con toda justicia se me ha venido encima la carga de la brigada letrera y el séptimo de ortografía. Quede como excusa que ando algo alejada del fundamentalismo académico, sobre todo ahora que la RAE no está muy fina, da muy malos ejemplos por exceso de pactos y permisividad. Ha santificado el palabro bluyin, por ejemplo, así, sin más, sin vaquero, sin tejano, sin marca, por el bien del comercio global; limpia, fija y espléndida ingeniería lingüística que invita a mirar para otro lado.

Con el corazón partío -???- no dejo de acordarme de la madre y del padre de quien incluyó en el uso cotidiano esta tirilla con golita en la nuca, esta cimitarra bailable, esta jota carpetovetónica. La jota no está en mi gen lingüístico, el latín clásico en el que ni siquiera Julio César la tenía bien puesta, era más de la talla «g», de Galias y de guerras. Se fue fraguando durante siglos, aunque yo creo que la empadronó como nativa ese escritor cuyo nombre hay que pronunciar de rodillas, como yo hago ahora (protegida -protejida- a ratillos por una mantita suave y peluda como si fuera de algodón). La pasión de este señor le sale de su propio nombre: «Mi jota es más higiénica que la blanducha "G", y yo me llamo Juan Ramón Jiménez». Por esto y algunas cosas más le dieron el Nobel. «¡Intelijencia, dame/ el nombre exacto, y tuyo,/ y suyo, y mío, de las cosas!»

Me arrimo por si se me pega algo, me curro al mejor Lázaro Carreter, me inyecto el diccionario en vena, reviso el texto setenta veces siete y me apuesto la soldada del día a que algo falla, un pequeño desliz, la j se convierte en g, la b en v, la h aspirada en un bofetón, las tildes y demás puntitos volantes (a los que la RAE también es infiel) se despistan, se equivocan, desaparecen, se trafulcan los «lo la le», se estropea otra vez la parva. Me amedrenta, quizá sin razón, quizá con razón. Pasa como con los controles de la Benemérita, acongoja la mala conciencia de que si ellos quieren encontrar algo que sancionar, la multa está servida, sin pensar mal de los sufridos números que la firman, que el Santo Ángel de la guarda nos libre. Cualquier código, el de la circulación, el penal, el de barras, y por supuesto el que sirve para hablar y escribir, es un convenio global absolutamente arbitrario que se va injertando en la piel comunitaria hasta parecer que se nace con él. Mentira con jota, no es cierto, no viene de fábrica, hay que aprenderlo y reaprenderlo y reaprenderlo. Está plagado de letras pequeñas, y por muy reaprendido que esté, siempre hay un no se qué que queda balbuciendo, como diría otro Juan con jota, Juan, el de la Cruz, que algo sabía de miedos. A él me acojo -con j de jubileo- para liberarme, hasta la próxima, de los godidos jarbanzos.