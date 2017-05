ENSAYO GENERAL

La dulce Francia ha decidido que no le amarguen la vida y ha derrotado clamorosamente al radicalismo. La verdad sigue sumergida en su pozo de siempre y para buscarla hay que hacer submarinismo, pero nuestros vecinos del norte nos han ofrecido una lección gratuita para moralizar la vida pública y, de paso, defender el proyecto europeo. Apuntarse al ganador es muy fácil, siempre que el sorteo se celebre un día después, cuando ya se sepa el resultado. El joven Macron le ha ganado por 30 punto a Marine Le Pen y será el presidente más joven, o menos viejo, en la historia de la República Francesa, que es la que más ha influido en nuestra monarquía. No es verdad que los extremos se toquen, porque cuando se tocan saltan chispas y luego vienen los incendios. El triunfo de Emmanuel Macron ha apaciguado los miedos, pero el miedo, que hace pensar con los pies, es lo que ha salvado más vidas. La tarea que le espera es reconciliar a su país, o sea, la misma que nos aguarda a los españoles, aunque nosotros no celebremos elecciones.

Regenerarse o morir, se nos dice, pero ambas cosas no son incompatibles. En opinión de Patxi López, candidato a la secretaría general del PSOE, estamos en una situación límite por la división interna, pero desdichadamente no sabe cuáles son esos límites. Sin embargo, conoce otras fronteras y afirma que el PP no se regenerará hasta que esté fuera del Gobierno. Como él es una persona decente, no le gusta estar dentro, pero la política sigue siendo «una tarea desalmada», y por eso está de cuerpo presente. La batalla entre Susana Díaz y Pedro Sánchez sólo apasiona a sus respectivos partidarios. Los demás deploramos que el PSOE se haga trizas en contiendas internas. Un PSOE fuerte les hace falta a todos, incluso a sus rivales.