Cláusulas suelo legales

El Tribunal Supremo acaba de desestimar un recurso de casación que pretendía conseguir la nulidad de una cláusula suelo en una hipoteca de la Caja Rural de Teruel por falta de transparencia. El contrato hipotecario había sido firmado en 2009 y en él se establecía que el tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podría ser, «en ningún caso, superior al 8% nominal anual ni inferior al 3% nominal anual». La sentencia argumenta que la cláusula en cuestión no estaba «enmascarada entre una multitud de datos», que había sido negociada individualmente por los demandantes y la entidad, y que el notario presente en la firma del contrario hipotecario advirtió a los clientes de la existencia de la cláusula. En definitiva, consagra el criterio de que lo inaceptable no es la cláusula suelo en sí sino la utilización subrepticia en los contratos de cláusulas que perjudican a una de las partes, sin que medie la oportuna advertencia. Cuando existen transparencia plena y buena fe, y hay constancia de ello porque así lo atestigua un fedatario publico, tales cláusulas son plenamente legales.