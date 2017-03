El populismo -especialmente, el de derechas- es la venganza del individuo de a pie que se siente ignorado por las élites: los políticos, los grandes medios de comunicación, los tribunales, la Unión Europea. esto parece evidente en los casos del Brexit, Trump o Le Pen. Si bien el populismo de izquierdas resulta diverso -identifica unos 'enemigos del pueblo' diferentes y carece de tintes racistas y xenófobos-, también tiene que ver con la necesidad de ser escuchado, de tener una voz y de ser reconocido. Así, el populismo se presenta a sí mismo como respuesta a la actual crisis de representación. Esta crisis se relaciona con la existencia de una creciente brecha entre, por un lado, las élites políticas y un sistema político cada vez más deslegitimado; y, por otro, lo que podríamos llamar la 'población en general'.

Sin embargo, no es la única respuesta posible frente a aquella crisis. A lo largo de los últimos años han surgido proyectos que pretenden representar las voces de la 'gente corriente'. Al igual que los movimientos de corte populista, alegan representar al 'pueblo', argumentando que los 'políticos' no lo hacen. Y, también al igual que aquéllos, tratan de vincular experiencias cotidianas y discurso político. Sin embargo, este tipo de proyectos insisten en el pluralismo del 'pueblo', sin dibujar una distinción terminante entre nosotros y ellos, entre el pueblo y los otros (las élites, los inmigrantes, etc.).

Uno de ellos es 'Raconter la vie', iniciado por el historiador y filósofo francés Pierre Rosanvallon. El proyecto -y el libro 'El parlamento de los invisibles', que expone sus objetivos y estrategias- fueron objeto de discusión ayer, miércoles, en el marco del seminario de lectura «Textos críticos jurídicos y políticos: la política del Derecho», organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja.

Rosanvallon, tras identificar lo que considera una crisis de las instituciones políticas, presenta su respuesta, calificándola de «proyecto de renovación democrática». Su página web, www.raconterlavie.fr pretende ser un espacio en el que la «gente ordinaria» pueda «contar sus vidas» a través de la publicación de libros: se trata de experiencias que de otro modo permanecerían ocultas y no reconocidas, ignoradas por los grandes medios y las instituciones políticas. El proyecto se presenta expresamente como una alternativa al populismo: frente a la ficción de la 'nación homogénea', típica del populismo de derechas, se hace hincapié en el pluralismo de la sociedad.

Lo anterior recuerda, en alguna medida, a distintos movimientos sociales y políticos más o menos recientes. En España, un ejemplo claro podría ser el proyecto Fundación de los comunes, vinculado a proyectos editoriales como 'Traficantes de sueños'. Asimismo, entre los movimientos políticos, encontramos ciertas resonancias en Podemos (al menos en sus primeras etapas). En Dinamarca, el reciente partido La Alternativa busca atraer a personas desencantadas con los 'viejos' partidos a través de laboratorios políticos y de un programa participado. En Francia, E. Macron -exministro de economía del gobierno de Hollande, con un programa económico neoliberal- sube de forma continuada en las encuestas. Tras él, se encuentra el movimiento 'En marche!' con el objetivo declarado de renovar la política francesa, a través de la recogida de 100.000 'testimonios' de gente corriente recolectados por más de 16.000 voluntarios. Desde sus comienzos, este movimiento se presenta como altavoz de la 'gente corriente' que se siente desconectada del sistema político.

Aparentemente, todo esto suena bien. ¿Cómo no estar de acuerdo en dar voz a la gente común? Sin embargo, detectamos ciertos límites en este tipo de proyectos. Buscan dar voz a aquellos que, de otro modo, permanecerían invisibles o desconectados de las instituciones políticas. Pero tienden a basarse en gente con recursos, a favorecer a aquellos que, probablemente, participarían a través de otros canales políticos. Uno de los peligros es, pues, que estemos ante otra forma más de política elitista.

Otro problema, quizá más grave, reside en la pretensión de representar al 'pueblo' en su totalidad (se entienda éste como una nación homogénea o una sociedad pluralista). Especialmente, cuando movimientos de este tipo tienen lugar en el seno de partidos políticos. La política, puede argumentarse, es partidista: ésta es la lógica del sistema de partidos. El problema, entonces, no estaría en que nuestros partidos no representen a todo el mundo: por supuesto que no lo hacen, pues no es ésa su función. El verdadero problema reside en su incapacidad para articular verdaderas alternativas políticas e ideológicas.