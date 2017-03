Examen a la corrupción

La iniciativa conjunta de PSOE, Podemos y Ciudadanos para instar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación del PP en los tiempos de Bárcenas devuelve al Congreso -o al Senado, como precisó ayer el presidente Rajoy- un asunto candente que parecía haberse diferido en exclusiva a fiscales y jueces. La continua afloración de datos que delatan la captación irregular de fondos por parte de una u otra formación política no puede ser desatendida por la correspondiente Cámara legislativa con el manido argumento de que han de ser las instancias judiciales las que se pronuncien al respecto. La instrucción y hasta el enjuiciamiento sobre una eventual responsabilidad penal en ningún caso puede eximir al partido encausado o señalado por el descubrimiento de una trama de corrupción de rendir cuentas en el ámbito político. Por mucho que esto último esté sujeto a los inevitables desafueros de la confrontación partidista. La tesis según la cual la corrupción fue un fenómeno del pasado que convendría olvidar, esgrimida ayer mismo por el presidente Rajoy frente a los requerimientos de Albert Rivera, se desvanece tanto con la revelación de nuevas y sonrojantes evidencias como con la reacción que cada episodio suscita en la opinión pública. No habrá un antes y un después mientras sigan sin depurarse las responsabilidades penales y las connivencias partidarias que han propiciado los más sonoros escándalos, sobre todo cuando llegan hasta anteayer mismo. Las urnas expresan la preferencia de los ciudadanos, pero no sirven para blanquear el pasado de las formaciones, ni siquiera en proporción a su representatividad. El éxito o la salvación en los comicios forma parte de una categoría distinta a la inocencia absoluta de la que tienden a presumir sus protagonistas. El escrutinio electoral no libra a los integrantes de un partido o de una institución de las causas por las que han de responder ante la Justicia. Pero tampoco la absolución judicial -aunque haya sido sentenciada, pero sobre todo si se pretende presumible o es presumida- confiere al partido en cuestión y a sus dirigentes una bula eximente que les evite rendir cuentas ante sus pares en la Cámara de representación parlamentaria.