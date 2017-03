Vivimos rodeados de ficciones. Somos, en el sentido literal, obra de una ficción: por mucho que canten los apóstoles de la 'ley natural', en la vida del hombre moderno no hay prácticamente nada que pueda entenderse como tal. Hemos crecido como especie al abrigo de un montón de cuentos que nos contamos unos a otros, y que nos creemos porque nos protegen y nos dan abrigo contra el miedo y la duda.

No son cuentos eternos: la especie va sustituyéndolos unos a otros, porque ninguno es natural, y menos divino. Una religión ha dado paso a otra, un marco legal a otro. Los atenienses del medio milenio antes de Cristo sabían sin lugar a dudas que la esclavitud era algo normal, igual que nosotros creemos ahora que la igualdad lo es.

Quiero pensar que los cuentos de ahora son mejores que los de antes. Hace un ciento y pico de años intelectuales de todo pelaje creían en la desigualdad 'natural' de las razas, pero sin duda es más productivo creer, como ahora sólo dudan los más crueles, en que todos hemos nacido iguales.

Pero un grupo humano no abandona fácilmente los relatos que le hacían sentir cómodo. Algunos se agarran como lapas; perderán al fin la lucha, pero mientras tanto se dejan no pocas víctimas.

Ahí está, por ejemplo, el cuento-nación. No, nacer de un lado u otro de una frontera no te da ningún atributo 'natural'. Eres tú quien crees tenerlo, como esos tontos vasquísimos de la ETB que con tanta alegría nos insultaban el otro día. Algunos catalanes son mejores que algunos españoles, y al revés, pero nada de eso tiene que ver con en qué lado de la muga les parió su madre. Y no, los EEUU no son el mejor país del mundo en prácticamente ningún indicador humano, quitando el gasto militar.

Estoy convencido de que el cuento-nación tiene los días contados, después de quinientos años de andar matando gente. Y espero que lo sustituyamos por algo mejor. No más natural, no: pero quizá sí más humano.