El reconocimiento del problema pasa por ser la clave primera para la resolución del mismo. Y es de mayor cuantía el de la desigualdad que afecta a la mujer en todos los ámbitos como si fuera una norma de uso obligado así en las sociedades desarrolladas como en las que no pueden presumir de tal. Desigualdad impía que lastra al género femenino indisimuladamente. Tanto que desarma al hombre de argumentos para negar, para cuestionar siquiera, la mayor. Como no lo hizo ayer el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, que encuentra en la discriminación femenina una asignatura pendiente que precisa de un esfuerzo generoso. Así, a partir del diagnóstico que elabora la Administración regional al alimón con la UR, La Rioja se va a dotar, anunció, de un plan de actuación propio, el primero de ámbito autonómico, en busca de una hoy utópica igualdad efectiva de géneros que, en opinión de su impulsor, «es imprescindible para garantizar el desarrollo económico y la cohesión social». Buenos propósitos que no deberían quedarse en una mera declaración de intenciones nacidas al rebufo de una fecha del calendario.