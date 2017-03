Visados humanitarios

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó ayer que los países de la UE no están obligados a dar un visado humanitario a las personas que deseen entrar en su territorio para pedir asilo. Se trata de una sentencia equívoca que podría ser mal interpretada. La resolución se refiere a una familia de Alepo (Siria) que en 2006 acudió a la embajada de Bélgica en Líbano a solicitar un visado para viajar y solicitar asilo en Bélgica. Bruselas se negó con el argumento de que la familia siria tenía la intención de permanecer más de 90 días en Bélgica, lo que infringe el código de visados de la UE. Y lo que el tribunal niega es que se pueda considerar que la frontera de Bélgica está en Beirut (o en cualquier otro lugar desde el que se demande el asilo). Esta posición restrictiva no debe hacer olvidar que los países de la UE han firmado la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, que obliga a acoger a los refugiados que llamen a sus puertas, ni que Europa está muy lejos de haber cumplido su promesa de acoger a los 160.000 refugiados que llegaron el año pasado a Italia y Grecia. El rigor jurídico no puede postergar los principios.