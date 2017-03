EL ESPEJO ROTO

Los líderes no encuentran seguidores suficientes y si vuelven la cabeza, más o menos vacía, comprueban que no hay dios que les siga. La gente de la calle está ligeramente cansada de que la usen como carne de cañón cuando escasean las municiones. Lo que está claro es que hay que sacar a Europa de la parálisis en la que se ha metido con la inestimable ayuda del 'Brexit'. Tanto Hollande como Merkel se esfuerzan por establecer un nuevo tratado de Versalles, a ver si les sale mejor que el primero y le llaman 'cooperación diferenciada'. Se trata de sacar a Europa del lío donde la han metido y nuestro presidente, el serenísimo Rajoy, asegura que España estará en el pelotón de cabeza, ya que él no puede perder los nervios, porque no los tiene.

Cada vez que Europa se estanca y no anda ni para adelante ni para atrás, se la acusa de tener dos velocidades. Ya sabemos que la Historia, con mayúscula, se repite, pero no en forma de farsa, sino de cachondeo. En vista de eso, y de lo que nos queda por ver, hemos elegido a los periodistas que denuncian amenazas. Ya no somos testigos porque hemos pasado a la categoría de cómplices y no debemos conformarnos con salvar instantes y hablar de lo cotidiano, porque ninguna de esas cosas tienen salvación el día de pasado mañana. La campaña de acoso, denunciada por la Asociación de la Prensa de Madrid, denuncia a los amenazantes. La culpa es de los espejos, aquejados todos de la piadosa dolencia de alzhéimer. «Para tan corto amor, tan largo olvido». ¿Cómo serían los espejos si tuvieran memoria? Menudo barullo de imágenes tendrían los líderes de la Unión Europea que abogan por la 'cooperación diferenciada' que se distinga incluso de ella misma. La mejor solución parece que es intimidar a los informadores y romper los espejos silenciosos como muertos y callados «como el alba aventurera». Pero sus fragmentos rotos resultan locuaces cuando se juntan. No hay olvido hasta después. Cuando estemos en el cortijo de los callados.