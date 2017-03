Pensar los cuidados para cambiar el mundo

No es muy difícil buscar en Internet datos y cifras sobre el tipo de carreras universitarias a las que accede la mujer española. En general, parece que vamos más a la universidad que los hombres y que incluso sacamos mejores notas. Sin embargo hay una distinción clara a la hora de elegir la carrera y, por lo tanto, de imaginarnos nuestro futuro laboral: las mujeres eligen principalmente especialidades como educación infantil, enfermería, terapia ocupacional, pedagogía, logopedia, etc. Es decir, elegimos carreras en las que de forma explícita nos ocupamos de cuidar a nuestro entorno ya sean niños, enfermos o mayores. Curiosamente, a la vez, estamos infrarrepresentadas en las aulas de ingeniería o arquitectura. En resumidas cuentas, parece que el rol que imaginamos para los hombres en nuestra sociedad pasa por realizar labores técnicas mientras que nosotras nos dedicamos solamente a cuidar de los demás.

Esto podría parecer una mera coincidencia si no fuese porque en la universidad y en las futuras orientaciones laborales de nuestras mujeres más jóvenes seguimos reproduciendo los roles y estereotipos que muchas viven en sus hogares: nosotras servimos para proveer cuidados y atender las tareas del hogar y, por lo tanto, duplicamos las horas laborales. No solamente trabajamos en nuestros centros laborales sino que lo hacemos también en nuestras casas porque somos las que nos ocupamos, todavía en el siglo XXI, de llevar el peso del hogar en tareas tan sencillas como lavar, limpiar, planchar, recoger y, por supuesto, cuidar.

Esta asimétrica distribución de las tareas domésticas y esta obsesión por que seamos nosotras las únicas que nos dedicamos a los cuidados y al hogar permea socialmente, y no solo a la hora de elegir carrera universitaria y/o futuro laboral, sino también a la hora de enfrentarnos a la búsqueda de empleo: no conozco a ningún hombre al que le hayan preguntado en una entrevista laboral si pretende o no tener un niño a corto plazo y que la respuesta pueda condicionar la firma del contrato. ¿Por qué? Porque del hombre no se piensa que pueda ocuparse del trabajo dentro del hogar, no se piensa en un hombre que cuide y organice su casa ya que esto se imputa de forma natural a la mujer.

No solo eso, nosotras además somos las que accedemos a los trabajos más precarizados como, por ejemplo, el cuidado de personas mayores o la limpieza de hogares u oficinas. En estos trabajos, que se dedican de forma explícita a los cuidados, se soportan continuos abusos y por eso mismo las kellys ('las que limpian', las mujeres que se dedican al sector de la limpieza) se han puesto en pie de guerra. Con sus movilizaciones han demostrado que estos trabajos no solo están precarizados sino también invisibilizados. La invisibilidad de los cuidados se debe también a que, de forma natural, se nos imputa la labor de estar siempre pendientes de los demás.

Esta realidad demuestra que la igualdad laboral no la hemos conseguido todavía (y eso que no hemos hablado de la brecha salarial), porque somos nosotras las que duplicamos el trabajo y las que estamos destinadas a los empleos más precarizados, que no están reconocidos ni en nuestras casas ni en nuestros centros laborales. Por eso salimos el ocho de marzo a las calles para exigir una igualdad efectiva que pasa por tomar medidas políticas que permitan la conciliación familiar, por luchar contra la brecha salarial de género, por tomar partido y acabar con el acoso a las mujeres en sus puestos laborales o, como no puede ser de otra forma, respetar la decisión de la mujer de quedarse embarazada sin que esto pueda poner en peligro su vida laboral. Y para esto necesitamos mujeres haciendo política, mujeres que hayan vivido estas condiciones de trabajo y luchen por erradicarlas. Pero también necesitamos mujeres que hagan política en sus círculos íntimos: necesitamos mujeres que se empoderen, que denuncien su situación laboral precaria o al compañero acosador, que reivindiquen condiciones laborales dignas y, por supuesto, compañeras que no tengan miedo a luchar en sus hogares por un reparto digno de tareas y que, junto a nosotras, hagan huelga doméstica este 8 de marzo.

Solo de esta forma conseguiremos una sociedad que pueda pensar en un mundo en el que los hombres también se ocupen de los cuidados dentro de casa y fuera de ella, lo cual permitiría que no duplicásemos las horas de trabajo, que tuviéramos más tiempo para nosotras o que tuviésemos una representación equilibrada en carreras universitarias técnicas y en trabajos que exigen labores de cuidados. Romper con este imaginario heteropatriarcal que nos relega solamente a nosotras a las tareas de cuidado y domésticas es vital para conseguir una igualdad real en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestras carreras profesionales, pero esto pasa por otorgarles, a los cuidados, una centralidad en nuestra vida íntima y en las políticas públicas.

Por nosotras y por las que faltan.