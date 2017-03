MERCADO DE NUBES

Los correligionarios se encuentran en penosas dificultades para seguir profesando sus variables creencias. Dudan a quién seguir y en ese caso resuelven que lo mejor es que vayan solos y que no arrastren a nadie para que se equivoquen solos. Hay más líderes que afiliados y sospechamos que algunos de ellos tienen razón, pero no sabemos cuál será. Hay mucha gente que tiene profesión de adicto, pero no sabe dónde afiliarse. De las llamadas tensiones internas y el proceso de actualización de los partidos. La culpa, si es posible hablar de culpa que no sean nuestras, corresponden a los tesoreros y el asunto es muy antiguo. Los Evangelios se escribieron mucho después de que hubieran desaparecido los comensales de la última cena y a estas alturas no sabemos quién paga la factura.

Como el presente es siempre una poderosa divinidad y en España nunca acaba de pasar, ahora regresan los muertos del Cougar. Los trajeron en tres bolsas de plástico que al parecer el señor Bono remitió a cobro revertido. Ahí se juntaron las cabras que tiraron al monte y los héroes que tiraban de su patria lejos de ella y los eventuales patriotas. Es curioso que en España dure tanto el pasado, pero no lo es menos que tarde tanto en pasar. Cuando la buena madre de Baudelaire le veía con la cuchara perpleja entre la sopa, le pregunta «qué haces tú, mercader de nubes». Ahora los llamamos a todo tensiones internas y dicen que no deben alentar la expectativa de voto de los partidos. Que sea lo que dios quiera, que según los descreídos nunca será lo que creemos nosotros, sino lo que imponga el señor Trump. Nuestro mapa político, que es el que más nos impronta, revela un mapa similar. Cuando no hay noticias, son buenas noticias. Son muchos los que creen que, de buscar esa aproximación que llamamos felicidad hay que buscarla en la costumbre. Lo difícil es acostumbrarse a ver pasar las nubes, sin que nos llamen nefelibatas, o sea majaretas.