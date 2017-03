EL MEDIO POLLO

Mañana se conmemora el día de la mujer trabajadora. Y, un año más, el empleo femenino no está para celebraciones. Aún hará falta como mínimo una generación más de españolas para que las distancias económicas y sociales entre sexos se diluyan. Hasta llegado ese momento, las diferencias existen, se cuantifican y están respaldadas por las estadísticas.

Hay quienes se acogen al sagrado de la teoría del pollo (yo me he comido un pollo, usted ninguno, luego nos sale que nos hemos comido medio pollo cada uno) para refutar todos los informes que, cada 8 de marzo, evidencian la disparidad salarial entre hombres y mujeres. Pero si los promedios para evaluar un 'todo' sirven para otras temáticas, no parece ecuánime despreciarlos cuando se aborda este incómodo asunto.

Las mujeres, por lo general, cobran menos que los hombres. Y hay muchos factores que lo explican: el trabajo a tiempo parcial, la discreta presencia femenina en los órganos intermedios o superiores de dirección de empresas, su mayor sobrerrepresentación en los sectores con más bajas remuneraciones, los discrecionales complementos en nómina que consolidan los varones y la menor antigüedad media laboral. A todo ello sumen una legislación incapaz de controlar y actuar contra la discriminación que soportan las mujeres. Así que, efectivamente, una mujer puede hacer exactamente el mismo trabajo que un hombre. Pero si lo hace por la mitad de tiempo, lleva incorporada al puesto con años de retraso y su nómina carece de 'alegrías' añadidas, por lógica, cobrará menos. Y alguien se habrá comido su medio pollo.