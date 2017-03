¿Puede extrañar a alguien que el 'multacar' circule por Pérez Galdós, avenida de Portugal, Múgica, Gran Vía y Vitoria con Lardero y Fundición? ¿Les parecería raro que lo hiciese por República Argentina y Chile por haber un parking? La respuesta, de entrada, sólo puede ser no. Como tampoco lo es que el vehículo policial para controlar la doble fila recorra avenida de la Paz, Duquesa de la Victoria, Jorge Vigón, Vara de Rey, Colón, Doce Ligero, San Millán, Luis de Ulloa, Madre de Dios y Piqueras o Huesca, Duques de Nájera, Gonzalo de Berceo, Murrieta, San Antón, Club Deportivo o Siete Infantes. Y sus alrededores. Logroño tiene en la 'doble fila' uno de sus mayores problemas y, en todo caso, la pregunta podría ser matizada echando en falta más calles... muchas más. Se queja el logroñés de a pie, sí; pero también los garajes y parkings que viven del aparcamiento.... por diferente motivo, claro está, pero todos con razón. No se puede aparcar mal. Lo chocante es que trascienda un e-mail de una de esas empresas al concejal de turno citando cinco calles «para que puedas hacer lo acordado en la reunión» y que al poco sean incluidas como ruta del 'multacar' ese día. Quizás no sea problema de fondo, pero sí de forma. Nadie dice que no circule el 'multacar' por esas calles haya en sus alrededores un garaje o un desguace. Hubiese bastado con procesar la información debidamente. ¿Pero qué pensar cuando ese correo electrónico que reenvía Miguel Sáinz al comisario jefe es el documento que se entrega a la Policía Local y sale a la luz pública? Torpe, muy torpe, sí... ¿y dicen que así es como se actúa con todas las quejas? Pues a ver quién es ahora el guapo que se atreve a mandar un e-mail al Ayuntamiento con la seguridad de que no sea colgado en el tablón de anuncios a la vista de todos -caso de Noelia-. Tienes un e-mail... y tú y el otro y el de más allá.