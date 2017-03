Monólogo ortográfico

Estoy traumatizado, doctora, deprimido, con la moral de escribidor barriendo los laberínticos suelos del DRAE. Estoy hecho una mierda, míreme, no puedo más. Yo, un niño prodigio, un repelente niño Vicente del verbo castellano que aprendió a leer a los tres años y ya escribía cuentitos con cierta soltura a los cuatro. Un clínex, por favor, doctora, disculpe mis lagrimones.Muchas gracias y perdóneme (Me sueno copiosamente). Ay, no se puede llegar a viejo, no hay sino disgustos y destemplanzas, ay, ay. (Pausa larga. Me miro los zapatos, cabizbajo). Yo, ¡yo!, que a los seis añitos no fallaba ni una palabra al dictado. Yo, allá en mi tierna infancia todo un orgullo ortográfico para el colegio Cardenal Xavierre de los Padres Dominicos de Zaragoza, que me presentaban ante mis compañeros como un fenómeno de la Naturaleza. Yo, que a los once acometí la ingente tarea de leerme los diez tomos y dos apéndices del Diccionario Enciclopédico UTEHA desde su primera entrada hasta la última, jurando por mis dioses de entonces que jamás, jamás, volvería a pasar hambre ortográfica salvo error involuntario o delirante pifia originada por alguna mudanza metabólica, por el desamor tal vez, o por despiste, soñando platónico un enrubescer de alguna vecinita. Présteme otro clínex, se lo ruego. (Me sueno estrepitosamente). ¿Dónde han ido a parar mi esmerada educación, mis impolutas caligrafías francesa, gótica e inglesa a péndola y tinta china? ¿Dónde mis matrículas de honor en Gramática y Literatura Española? ¿Dónde mis sobresalientes cum laude en Lexicografía y Lingüística Sincrónica? No me tengo en pie, doctora. (Pausa dramática). ¡Ochenta y dos! ¡¡Sobre cien, sólo ochenta y dos!! Un desastre. ¿Qué no me altere, doctora? ¿Que qué quiero decir? Dios mío. (Mi adolorido llanto sobrecoge a mi doctora; me sereno). Allí estaba, sí, en el periódico. Me picó una infantil curiosidad, lo reconozco. ¿Aprobarías el test de Ortografía de las oposiciones a Policía Nacional?, decía un titular. Y me perdió el morbo, entré como un torete. Se trataba de marcar en ocho minutos si 100 palabras estaban correctamente escritas o no. En la 3, todo un golpe bajo: apartheid -voz afrikáans, truquitos a mí, me dije-, está bien. Pero me dio incorrecta. ¡¿Cómo?! La 9 me hizo dudar un microsegundo: cadaba por cádava, que como cualquier policía ha de saber es un troquillo seco de árgoma, planta perenne de la familia de las Papilionáceas, cuya nada recomendable fumada no es ilegal. Pero en la 27 caí como un pánfilo: tras absorbible venía adsorber y no recordé al momento que adsorber es retener en la superficie de un cuerpo los iones de otro. Doctora, ¿cómo pude caer en tal fullería? Me justifiqué: serán cosas de la nueva educación democrática que Zoido pretende implantar en sus agentes, verbigratiam: Caballero, ¿permite usted que su espalda retenga los iones de mi flagelo o porra? No caí en el anzuelo con bacallao. Ni en bes, pues acababa de leer SPQR y lo tenía refrescado. ¡Pero me dio bribión como respuesta correcta! Vamos a ver, doctora, ¡quién ha sido el malévolo cabrión que se ha sacado este invento del moño! Carriño, sí, porque soy hijo de intendente militar, cerebración porque de vez en cuando pienso y chachá porque soy un virtuoso de la percusión africana. Pero, ¿cómo dilucida un aspirante a poli la elección entre revolver y revólver o entre ostión y hostión, eh? ¿Y entre bago, por aldea, y vago de pura vagancia?... (Pausa. Lloro). Libré algo porque quién no sabe que un bracmán es un brahmán, un buniato es un boniato y un yuyo una sabrosa hierbecilla. Si lo sabe cualquier guindilla, o policía urbano según el DRAE, doctora, ¿cómo no lo voy a saber yo, que estudié en colegios de mucho pago? (Pausa. Mi llanto es inconsolable). Erré dieciocho, doctora, ¡dieciocho!, a ver cómo se lo cuento a mis hijos. No sirvo ya ni para hipotético aspirante a segurata, un baldón en mi alma. ¿Qué me dice, doctora, a qué ruedas me arrojo? (La doctora me observa conmovida). Comprendo, comprendo -me dice al fin-, hay que ver cómo se lo monta usted para no desbarrar escribiendo sobre las cosas de la Justicia a la española, tan española y olé.