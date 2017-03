Expresión y libertad

El artista del carnaval de Las Palmas conocido como Drag Sethias se coronó como reinona de la vigésima edición de la mascarada canaria y consiguió su minuto largo de gloria (con minúsculas) en las islas y más allá. Eso sí, a costa de montar una parodia de la crucifixión y caracterizarse de la Virgen con manto y tanga. Corona de espinas y lanzada en el costado incluidas para que no faltase de nada. No debió ser complicado el montaje para un aspirante a profesor de religión. El público en su mayoría salió encantado del espectáculo y las autoridades del Cabildo más todavía con la repercusión del numerito 'transgresor' en televisiones y redes del mundo mundial. Estos mismos días el cómico Jorge Cremades no tenía tanta suerte y le suspendían en Elche y en Gijón su monólogo 'Te odio, pero como amigo' porque las organizaciones feministas lo han vetado «por misógino». En Bilbao también se suceden intensas protestas feministas por el mismo espectáculo. Hay personal que tiene la piel muy fina cuando las risas se carcajean de lo suyo y piel de elefante (o elefanta) cuando el cachondeo, la parodia, la burla, la ofensa, la caricatura, se ceban en el vecino.

En medio del debate está la manipulación del derecho a la libertad de expresión. Parece que a tenor de los hechos es libertad de expresión organizar un espectáculo utilizando los símbolos más respetados de una creencia religiosa de forma grosera e irreverente y no lo es un monólogo «misógino» o un autobús con un eslogan por muy transfóbico que sea su contenido. La paradoja no hace más que poner otra vez encima de la mesa el relativismo de los límites de la expresión. Ada Colau la alcaldesa de Barcelona dio su bendición a Dolors Miquel recitando en el Salón de Cent el 'poema' Marenostra (Madre nuestra que estás en celo, sea santificado vuestro coño, la epidural, la comadrona). En Francia y otros países europeos los cómicos que han hecho parodias basadas en chistes sobre el judaísmo lo tienen crudo. Que se lo pregunten a Diuedonne, prohibido por el gobierno socialista francés. Sus seguidores también decían: «Solo es humor».

El cristianismo no tiene tanta suerte y pocos que lo defiendan. Así que leña al mono. Aunque cuando le salen defensores como el obispo de Canarias. Ya te digo. Los titiriteros de Alka-ETA fueron a prisión preventiva en un exceso del juez de guardia y su causa luego archivada. El autobús con la leyenda sobre los niños y niñas está también en prisión preventiva en las cocheras de Madrid. Aquí en el tema de libertad de expresión se lleva la barra libre o el 'vivalavirgen'. No se sabe quién decide. ¿Los ayuntamientos, los jueces de guardia, la alarma social de los medios? El resultado es la falta de criterios uniformes para una sociedad tolerante y a la vez respetuosa con las creencias, el género, las víctimas. De momento lo evidente es que tenemos la piel muy fina para unas expresiones y de cocodrilo para otras.