Difíciles presupuestos

El 31 de marzo, el Gobierno aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, aunque el Ejecutivo cree muy dudoso que llegue a entrar en vigor. En efecto, y como es conocido, PP y Ciudadanos podrían alcanzar junto a Coalición Canaria y al PNV los 175 escaños necesarios para que no prosperasen las enmiendas a la totalidad, pero la aprobación de las cuentas públicas requeriría una mayoría absoluta que sólo se conseguiría añadiendo más apoyos, que sólo podrían provenir, por acción u omisión, del PSOE o de PDeCAT, hoy por hoy en absoluto propensos a prestar tal ayuda. Así las cosas, el Ejecutivo popular insiste en presentar pese a todo el proyecto de ley -el relato de hacer puntualmente las tareas institucionales es muy de Rajoy-, sin demasiada fe en que el congreso del PSOE pueda cambiar las cosas: no es previsible que aunque gane el sector más conciliador, una formación política que sale de una descomunal fractura acceda a tomar una decisión tan polémica como esta. Montoro no ha tirado todavía la toalla y de hecho está hablando con las comunidades autónomas sobre las ventajas que obtendrían de disponer de unos nuevos Presupuestos para 2017, y hasta con los sindicatos para hacerles ver que la conversión de interinos en fijos no puede hacerse sin la correspondiente dotación. De cualquier modo, en el PP cree que seguramente que lo más razonable es comenzar a negociar en abril, con mucho tiempo por delante, los Presupuestos para 2018. Después de todo, el techo de gasto del ejercicio siguiente deberá plantearse en julio, por lo que no está mal ir introduciendo el debate sobre el particular. Desde mayo, Rajoy tendrá en su mano la posibilidad de disolver las cámaras y convocar elecciones (habrá transcurrido un año desde la disolución anterior, como impone el art. 115.3 C.E.), facultad que le permitirá seguramente sortear más de un bloqueo parlamentario; en cualquier caso, el PP apostará más bien por lograr la normalización de la legislatura en 2018, ya con un PSOE probablemente estabilizado y con una Cataluña surgida de unas nuevas elecciones que pueden cambiar el panorama. Hasta entonces, seguirá siendo hora de consensos parlamentarios: los grandes pactos pendientes, con el educativo al frente, justifican por sí mismos toda la legislatura.