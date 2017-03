¿Vamos a perder el juicio?

Fue allá por 1985 cuando el por entonces alcalde Jerez de la Frontera, don Pedro Pacheco, dijo algo parecido a: «La justicia es un cachondeo». Mal hecho. Esas cosas no se pueden decir. Bueno, poder, sí se puede, pero no se deben decir. A don Pedro Pacheco, por decirlas, no solamente le dieron las del pulpo, sino que, además, los del Juzgado de Jerez le incoaron un sumario.

Así que, visto lo visto, nada voy a decir en estas líneas referente a la Justicia, ni nada diré referente a los jueces, a los que supongo adornados de aquellas cuatro virtudes que el gran Sócrates creía que era indispensable que tuvieran para realizar un correcto ejercicio de su profesión: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

Y sin dudar ni de la Justicia ni de la eficacia de los jueces, lo que nos está ocurriendo a muchos es que de todo esto, cada vez entendemos menos. Antes todo nos parecía más sencillo, menos complicado. Miren, les pongo un ejemplo: ¿se acuerdan de aquellas películas de Perry Mason que veíamos por la 'tele' hace tres o cuatro siglos? ¿Se acuerdan? Siempre eran de juicios. De juicios en los que había un inocente que parecía un asesino, un fiscal muy exigente que siempre iba a buscarle las cosquillas al pobre inocente, un abogado defensor muy, muy listo (el bueno de Perry), que se encargaba de poner las cosas en su sitio y un juez que, al final, daba un veredicto que solía corresponder con el final del telefilme. Todo bien, todo perfecto. Los buenos al cielo, los malos al infierno y los regulares a África.

Llegados a este a este punto en el que me encuentro he de confesarles que iba a escribir que era lógico que en mi caso, como yo soy de ciencias, (ya saben. siete por cuatro igual a veintiocho), no entendiese nada de lo que está pasando, pero no he querido hacerlo porque he recordado que el otro día, estando de charleta con un abogado, al comentarle mis dudas y vacilaciones me dijo que estuviera tranquilo y no me preocupase demasiado, porque él era de letras (ya saben, siete por cuatro igual a depende de cómo lo mires) y también había muchas cosas que no entendía. Así que, aviados estamos.

Porque, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Miren, no me voy a poner a relacionar los casos y cosas que nos rodean. No les voy a hablar ni de Correa, ni de Rato, ni de Chaves, ni de Puyol. nada. ¿Para qué? Supongo que de oír todos estos nombres ustedes estarán tan hartos como yo. Es otra cosa la que les quiero decir. Miren, cojamos, por ejemplo, el caso del señor Urdangarín. Otro que tal baila. Yo no sé si es o no es culpable, otros tendrán que asumir la responsabilidad de decidirlo, lo que muchos no entendemos es que el señor fiscal pida para él una pena de 'x' años y cuando ya todo el mundo estaba hablando hasta del tipo de cárcel en la que iban a encerrar al acusado, vengan las señoras juezas y digan que no, que el señor fiscal no ha estado acertado en su petición y que la pena es muy, muy otra, tirando a menos, a mucho, mucho menos. ¡Qué cosas más raras, ¿no?!

Y así estamos. A unos les condenan a no sé cuánto tiempo en la cárcel, pero no los meten; a otros los meten con una condena de no sé cuántos años, pero se les deja en libertad cumplidos no sé cuántos años menos. A unos los meten presos por dos y a otros no los meten por veintidós. Unos están aforados y otros desaforados. A unos les meten siete, pero les descuentan tres y las diez de últimas. A otros les juzgan de la noche a la mañana y a unos no lo hacen de mañana en mañana. Y a la infanta, a nuestra infanta de España, la declaran inocente y le sale a devolver. No se entiende nada.

Seguro que todo está bien, pero no entendemos nada. Sinceramente no creo que nuestro principal problema sea el carecer de leyes que de alguna manera regulen nuestra convivencia. Pienso que más que faltar leyes lo que nos falta son ganas de cumplirlas.

Pero bueno, no hay que desesperar. Todo esto que estamos viendo hoy parece que ya existía hace mucho. Miren lo que decía Horacio, aquel poetazo italiano: la justicia, aunque ande cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera.

¿Curioso, eh? Pues si esto les parece curioso fíjense lo que un siglo después, otro poetazo, que se llamaba Lucano, escribió: aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien. Cosa esta que la copio sin más, aunque no tengo ni puñetera idea de a quién puede referirse.

No les aburro más que me voy a poner a leer el periódico, a ver si me entero de algo de lo que está pasando. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.