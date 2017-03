El senador de Compromís Carles Mulet le preguntó formalmente al Gobierno el otro día si España estaba preparada para hacer frente a un 'apocalipsis zombie'. Y quién mejor que un tipo que ha llegado a comparecer en el Senado con una camiseta del jefe de la planta nuclear de Springfield para interesarse por el tema. Mulet pretendía, al elevar su inquietante cuestión, hacer una reducción al absurdo de lo que considera respuestas de «mala calidad» por parte del Gobierno. Respuestas podríamos decir, zombies; o sea: respuestas a las que les falta un brazo, la nariz, las dos piernas, masa encefálica o el yeyuno. ¿Debieran saber, hablando de cuestionarios vivientes, los aspirantes al cuerpo -cuerpo completo, con todos sus miembros y miembras- de la Policía Nacional si 'yeyuno' está escrito correctamente? Sin duda que debían saberlo. Si los futuros agentes no van a poder salir a patrullar nuestras calles desconociendo la etimología de 'bastetano', o si la velar de 'ocapi' se traduce en una grafía 'c' o 'k', o si no les suena de nada 'bracman', o si le falta un acento a 'apepsia', o le sobre una 'r' a 'champurrear', o si le sobra de todo a 'bribión' o a 'giva', o si de verdad es aguda ¡'rediós'!, entonces 'yeyuno' debiera haber entrado sí o sí en el examen de oposición. Lo único que debiera tranquilizar al senador Mulet y a todos los españoles, de cara a afrontar un apocalipsis zombie nacional, es que en la prueba ortográfica sí figuraba 'ecatombe'. Con todas las letras. De esta forma, puestos en lo peor, la policía podrá gestionar de manera más eficaz un protocolo para manejarse en una crisis de tamañas proporciones. La 'ecatombe' entra como supuesto de evacuación inmediata. Gran semana, pues, de máster en Barrio Sésamo: ¿cuál es la diferencia entre 'niño' y 'niña'? Un autocar de utilidad pública e higiene sexual proclama la buena nueva por las calles y avenidas de España. Lo lleva, incluso, impreso en su carrocería. Que no te engañen; ambos sexos son muy diferentes, lo ve cualquiera; se trata de un asunto puramente biológico, como se ve en este gráfico: ¡las niñas llevan dos coletas y lo niños no! Y el resto es un apocalipsis LGTB, y esos logos ambiguos de los servicios actuales para hombres y mujeres, que nunca sabes. Ni Coco, experto en diferenciar asuntos mayores como 'dentro' y 'fuera' o 'cerca' y 'lejos', lo hubiera explicado mejor. En medio de la mala calidad general de las respuestas, acojona tanta claridad de conceptos, sobre cuatro ruedas, sin pudor intelectual, a la vista de grandes y mayores, de niños... y niñas (miedo da sólo el nombrarlos). La admonición está cincelada, lapidariamente, en ese autocar opaco, zombie: «Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo». «Y si naciste 'pa' martillo, del cielo te caen los clavos», ¿no?, como rezaba la letra de Pedro Navaja. Supongo que para el próximo 28 de diciembre ya estará preparando esta gente con su coletitas y su cuquín unos recortables de ¡Inocente, Inocente! para estampártelo a traición. ¿Entran, en algún examen que nos sirva para prevenir episodios zombie, asuntos de relevancia cómo definir, por ejemplo, qué significa y si es correcto ortográficamente el concepto 'asuntos de relevancia', tal y como el fiscal general del Estado, caso Murcia, lo ha tratado? Que si España está preparada para un apocalipsis zombie, pregunta Mulet. ¿Pero no ha ocurrido ya? ¿No hace tiempo que 'vivimos' (para entendernos) en él? Y además, no es lo peor que nos podría pasar, una de zombies de la tele, o del cine, me refiero. Son nuestros semejantes, nuestros hermanos. Todos los días, como poco, se nos duerme una pierna, se nos cae el pelo, se nos apaga una neurona o se nos muere una idea. Vamos tirando así, como sujetando las piezas. Vale. Pero no es este apocalipsis cotidiano el peor, ni tampoco el bíblico, que es un caso de obsolescencia programada, luego inevitable. Lo malo zombie del momento presente es este caminar hacia atrás, perdiéndolo todo por el camino, desvertebrándonos una vez más. A pedazos. Pedazos de un volumen astronómico. Si el senador valenciano hubiera preguntado al Gobierno si es verdad que el Estado, a través de CSIC, acababa de devolver a un particular un meteorito, nos hubiera parecido una pregunta de mala calidad, o una coña; pero así es: cuando el mundo está pendiente de las noticias de los exoplanetas, España ha devuelto a un particular los restos de un meteorito zombie que había caído en Colomera (Granada) en 1912 y llevaba décadas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Una vez más lo nuestro: el sainete grotesco, burocrático, familiar. Que si España está preparada para un apocalipsis zombie, pregunta Mulet. Qué preguntas.